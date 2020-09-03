兒童偏食｜小孩揀飲擇食與父母一個行為有關　專家教6招避免偏食

不少家長都希望小朋友能夠均衡飲食，在成長期吸收重要營養，經常叮囑小朋友吃多元化的食物，特別是蔬果類。但是，原來過分嚴格地控制小朋友的飲食習慣，可能會惡化他們挑食的習慣，適得其反。最近美國一項研究發現，對小朋友飲食過於限制，五年後小孩的偏食情況會更加嚴重。

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父母限制多 兒童的挑食水平較高

根據小兒科期刊發佈的一項研究，家長經常要求小朋友進食、或總是不准許吃某種食物，都會讓小朋友更加挑食。研究調查了美國有4至9歲小孩的家庭，發現對飲食習慣有嚴格管理的父母，他們的小孩在年紀小時，偏食情況較不明顯，但在五年後卻急劇惡化。

研究對象中約15% 的小朋友被評為高度偏食群組，他們通常不願吃蔬菜，而且較難接受新的食物種類。這些小朋友對食物有負面的記憶，例如用餐期間與家長的衝突、食物的氣味和口感引起的不適。

應著重小朋友用餐時的心情

這項研究亦發現，情緒調節能力不足的小孩更有可能挑食，他們比別人更容易激動，脾氣較為大。行為兒科醫生Megan Pesch建議，對小孩的要求愈嚴謹，他們只會更加焦慮，家長亦不必為小孩的飲食習慣過分自責，每個人生來就有不同的食物喜好。她續指出，應該避免強逼子女吃光餐桌上的飯菜，有些父母會用甜點獎勵小朋友吃了某樣食物，但這樣會令該食物的印象變得更加負面。

專家教路6招讓小孩遠離揀飲擇食

1. 堅持將不吃的食物放在餐桌上

專家指出家長可以在吃飯時，持續將食物擺放出來，讓小朋友看到。要令他們對這樣食物感到興趣，甚至嘗試吃一點，就需要維持它的曝光率，例如讓小朋友一起準備食材，或者只是讓他們在用餐時看到這個食物。這樣可以避免小朋友過早將食物認定為「不喜歡吃」的類別。

2. 父母成為享受食物的榜樣

看到信任的人多次吃某種食物，家長或年長的兄弟姊妹享受食物的模樣，能增加小朋友接受食物的機會，對謹慎和焦慮的小朋友特別有效。

3. 讓小朋友參與準備食物的過程

家長可以邀請小朋友陪同去超市買菜，間中讓他們自行選擇一兩類蔬菜。讓小朋友準備食物會增加他們的興趣，變得更關心食物，並為自己準備食材感到自豪，建立小朋友與食物之間正面的聯繫。

4. 經常提供不同選項

專家提醒家長要避免執著某樣食物，過分強調只會令小朋友感到單調，對用餐失去樂趣，例如提供多款蔬菜給小朋友選擇。

5. 讓用餐時間變得有趣和歡樂

一家人吃飯不一定要看著電視或手機，一邊播著輕鬆的音樂，一邊詢問小朋友的一天過得怎樣，或分享自己的故事，都能令用餐時間變得令人期待。這能帶出吃飯是充電時間，而非疲憊的競賽，增加小朋友對用餐的愉悅。

6. 不要分開煮飯

如果小朋友有挑食的習慣，家長不應額外為他們準備另一份飯菜，可以照常為一家人煮同樣的飯餸，讓小朋友盡量吃有營養的食物，不想吃就隨他們，避免養成挑食的不良習慣。

參考資料：CNN、thedoctorwillseeyounow

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