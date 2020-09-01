【開學】Bob女兒齊齊網上開學　周汶錡兩子醒目校服Look家中上課

9月1日是學校開學的大日子，不過今年受到新型冠狀病毒疫情影響，小朋友需要暫時透過視像形式上課，直至9月23日後才逐漸回到校園。雖然如此，不少星二代亦換上整齊校服，收拾心情在家迎接開學日。

1.陸永兩女兒穿校服網上開學

陸永兩個囡囡Hannah和Simsim今日開學，太太Reina 上載二人對著電腦上課的照片，只見Hannah和Simsim穿上校服，姐姐Hannah非常專心上課，但看來妹妹Simsim就不是太專心呢！

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2. Bob 林盛斌3女兒家中學習室上網課

Bob林盛斌的3個囡囡今日同樣開學，Bob太太亦上載囡囡們上課的照片，只見一到早上8時，3個女兒就穿上整齊校服，一人一張檯，看著自己的ipad上課。而且Bob家中的學習室使用學校課室桌椅，完全模仿校園生活。

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3. 周汶錡兩子穿校服醒神開學

周汶錡亦趁著開學日貼出2個囝囝 Jacques 和 Avner穿上校服的照片，只見2人拖著手一起在家上課，感情非常好。

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4.胡諾言兒子專心上網課

胡諾言日前上載囝囝的學生相迎接開學日，雖然早於一星期前囝囝已經開學，不過在疫情下對住電腦上課的囝囝依然穿上整齊校服上課。

5.麥雅緻大女上小一網上適應課

麥雅緻和張頴康的大女小豆今日升讀小一，麥雅緻今日上載小豆由K1開始到小一的校服照，表示「時間過得太快了，一轉眼就是小學一年級生！」，並貼出小豆穿上校服坐在電腦面前上課的照片。

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