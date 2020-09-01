開學｜換上校服在家網上直播幼稚園迎新活動　媽媽：冇開學嘅心情

今天是莘莘學子開學的大日子，惟在新冠肺炎疫情下，不少學校推行在家網上直播開學禮。不論家長或學生，也經歷了一個前所未有的開學日。媽媽Esther育有分別就讀K2及K3的兄妹，她分享，已預早讓孩子有開學的心理準備，但他們首日「上學」的表現與平常放假無異，坦言「冇開學嘅心情！」。 攝影：黃寶瑩 攝錄：詹郭敏 剪接：呂志豪

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沒有開學的心情

因應疫情，不少幼稚園及小學今年均採以網上直播開學，學生需依隨平常回校的裝扮要求，穿上校服、束起頭髮。Esther的孩子茶茶及茶妹分別就讀幼稚園上午及下午班，適逢是日在家工作，她今早親自為孩子梳洗及預備開學。孩子今早約8時起床，吃過早餐後，便穿上校服。茶妹今天率先於9時開課，與班主任進行一節40分鐘的直播迎新活動。

Esther分享，一星期前收到老師電話，表示開學將會以zoom直播上課，並開始為開學作準備。「首先要拎服出來熨，已經有半年時間冇著校服！同佢哋講『就要開學』，俾定心理準備。」惟茶妹今早起床後，卻忘記今天是開學日，只顧與哥哥玩耍！Esther坦言，孩子首天開學的狀態，與平常放假無異。「平時去實體學校開學，會好開心。今日就好似處於放假階段，冇開學嘅心情！」

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網上開學缺乏交流

首天開學，班主任為同學進行小組直播，每組十人，並在堂上著學生自我介紹、唱歌及做工作紙。Esther認為與實體開學相比，網上開學欠缺交流。「至少同老師唔能夠交流，升班後係新老師，但對老師感到陌生。頭先睇到嘅係老師照顧10個學生，唔係好多互動，小朋友之間直頭係零互動！」

她表示，幼稚園生直播上課，對家長來說，最大困難是要花時間陪伴。「同小學生唔同，放部電腦喺度，就可以自己處理，幼稚園係唔得。如果你要9點返工，根本無可能可以長時間坐喺旁邊。我都希望佢自己一個可以面對，但其實比較困難。」

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關注跨境生處理

教育局昨日宣布，學校將於9月23日起分階級恢復面授課程。Esther指，家長的意見各異。「有啲好高興，因為佢哋本身憂心點樣陪小朋友上課，但大多數更擔心嘅係，疫情真係好轉喇咩？咁細嘅小朋友，容易亂摸，又會撩鼻、揉眼！」

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她表示，不少家長關注跨境生的處理。「加上有啲仲喺大陸、未返嚟嘅學生，大家都擔心，嗰班人點處理？係會一齊上堂，定會先隔離？」Esther續指，也有家長鐵定的表示不會讓孩子如期回校上課。「唔知道疫情發展會點，會唔會返兩日，又停課。有啲（家長）都靜觀其變，『煮到埋嚟就食』。」

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