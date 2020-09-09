親子好去處｜蝶豆花園新推自駕露營遊　精選6大必玩特色親子露營

受到疫情影響 ，大家今年無法外遊，只能留在香港避疫。不過，每日留在家中定必非常沉悶，有些家長就趁著近排疫情有緩和趨勢，選擇和仔女一起去郊遊露營。其實香港有不少Glamping（豪華露營）場地讓大家可以「兩手空空」地體驗親子露營，今次精選了6個本地Glamping及露營車地點，讓小朋友和父母一起體驗露營，親親大自然！

1. 蝶豆花園

位於大埔的蝶豆花園推出全新「自駕露營遊」服務，讓大家可以在全港首個「七彩幸福橋」旁邊露營。「自駕露營遊」服務讓大家可以駕駛私家車到場，場地停車場步行至營地只需一分鐘，收費包含兩日任泊車。

「自駕露營遊」特色是可以同時使用園內設施，入場費包括6項園内收費活動，並包括營地（~9平方米）丶停車場丶淋浴室丶洗手間丶使用園內設施丶兒童遊樂場丶枱櫈等等。值得一提是蝶豆花園有一個羊駝飼養區，只需加$60即可進入，親親羊駝。

活動及設施：觀光船票、天空之鏡、夾羊駝公仔代幣3個、DIY羊駝真皮鎖匙扣（成人）、蝴蝶彩繪空氣草（成人）、蝴蝶祈福牌（成人）、DIY沙畫（小童）、DIY彩繪錢罌（小童）、任玩充氣彈床和繩網（小童）

+ 17 + 17 + 17

2. 長洲西園

西園位於長洲西南角，主打四種主題的營區，包括印第安營區、南非營區、觀星圓拱屋營區和蒙古包營區，全部都有配套設施。如果想享受更原汁原味的露營體驗，還有BYOT ( 自攜營具)以及PYOT (營具租用)的計劃可供家庭選擇，而且園內的活動相當精彩，大家可以玩弓箭、平衡車等等，不過需要另外收費。

活動及設施：飛盤高爾夫、羊圈餵飼、遙控機動船、動感電動車、手工藝工作坊、野外製作叫化雞、滑步車、非洲擊鼓工作坊、脆脆雞蛋仔

歷奇活動：攀爬包山塔（限時）樹頂走廊、草地障礙弓防箭、森林弓防箭、泡泡足球、沿繩垂降體驗、馬騮上樹（以上均需另外收費）

食物：可向農莊訂購燒烤食物，營區內不可用戶外煤氣爐生火煮食

+ 8 + 8 + 8

3. PARK Nature 露營車

PARK Nature 世外公園生態農莊位於新界錦田，提供特別訂造的豪華露營車，每架露營車設有開放式休息/用餐區，可容納六人。露營車設有兩間臥室 - 兩張雙人床和一張雙層床，毗鄰淋浴和衛生間。另外更有一款黃色露營車可以讓大家攜同寵物一起前往。

食物：泰式早餐、燒烤

+ 20 + 20 + 20

4. 貝澳露營車會（JK Club）

位於大嶼山南部貝澳的JK Club毗鄰芝麻灣郊野公園、鳳凰山和貝澳泳灘，位於一片大草地上，不但風景優美，而且很有機會見到水牛在附近的紅樹林出現。設有六輛設備齊全的英式露營車，在這裏除了可以BBQ之外，更有不同的戶外活動，讓小朋友親親大自然，趁假期放放電。

配套服務：餐廳、有機農場、山羊天地

+ 6 + 6 + 6

5.海迎灘露營車

海迎灘位於大嶼山長沙海灘，面積超過三萬平方呎，面向連綿3公里灘岸，環境優美舒適。每架露營車可入住2人至5人，設施齊備，備有冷氣、雪櫃、冷熱水、WIFI和梳化床鋪，而且私隱度高，車外有獨立戶外空間。步行5分鐘到達海灘，設有公共浴室，也有救生員駐守。

設施：燒烤場，入住可獲免費租用燒烤爐，服務亭也有提供汽水、零食、日用品、沙灘用品、燒烤用品和太陽傘等。

+ 25 + 25 + 25

6.香港青年旅舍協會（昂坪、西貢、薄扶林​）

香港青年旅舍協會在各區都設有已搭建好的帳營供家長租住，其中以位於昂坪的營地地理位置最優越，距離昂坪市集、心經簡林、天壇大佛等景點只有5至10分鐘路程。其他提供帳營租借的地區包括西貢以及薄扶林，而帳營是歐洲流行的波希米亞風，十分有格調，而且收費相對便宜。

食物：可以於預訂帳營時一併落單，但食物必須提早最少 5 個工作天前預訂。

+ 16 + 16 + 16

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