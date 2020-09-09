小朋友天生愛探索　研究證實寧放棄更多的獎勵也寧試新事物

小朋友喜歡探索，對所有事物保持好奇，這些特質會令小朋友成為一名主動學習者，對將來讀書就業都很有幫助，雖然家長在人生路上，有着比子女豐富的經驗，可以直接為子女點出一條最「正確」的道路，但卻有機會泯滅小朋友的求知與探索精神，得不嘗失。

探索新事物比獎勵更吸引

美國俄亥俄州立大學的一項有趣研究，證明比起豐厚的回報，小朋友更傾向負責風險去發掘新的可能性。研究邀請了32位4歲兒童和34位成人進行，他們將在電腦屏幕上，看到分別四種外星生物，當參與者點擊每個生物時，會獲得一定數量的虛擬糖果。而其中，有一個外星生物的回報顯然是最好的，每點擊一次會給10個糖果，而其他生物分別給了1個，2個和3個糖果，而實驗目標是在100次點擊內賺取盡可能多的糖果。 （孩子們可以在實驗結束時將他們的虛擬糖果變成真實的貼紙。）

結果亦如預期一般，成年人很快就知道哪個生物提供了最多的糖果，並在86％的時間內選擇了該生物。但是小朋友們只有43％的時間選擇了獲得最高獎勵的生物。而事後研究人員也確認了一件令人意外的事情，就是大部分小朋友都知道那一個外星生物會有10個糖果，但他們仍然想試着點擊未知回報的外星生物，去發掘一些未知的結果。

小朋友比想像中聰明

也許會有家長質疑上述研究結果，因為小朋友都是貪玩的，只是隨便點擊，但觀察發現，小朋友的點擊不是隨機的行為，他們比成年人想像中聰明！他們不但記得點擊過最多糖果的外星生物是那一個，還記得自己要逐個外星生物測試！他們會自己建立一套系統，去檢查每個外星生物獎勵的糖果量，再次點擊會否有不同結果等等，是帶有明確目的性，而且相比起獎勵的誘因，新事物的吸引力更大。

這項研究最終帶出了一個重要的信息，在成年人眼中，小朋友的「探索」可能會是漫無目的地跑來跑去，到處翻東西、打開抽屜和櫥櫃，在公園撿起物品等，但在小朋友的世界中，都是有他們獨特，或者成年人未必理解的邏輯，因此在安全的情況下，家長應放手讓小朋友滿足自己的好奇心。

參考：Young children would rather explore than get rewards

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