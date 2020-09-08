男孩子更加應該玩公仔　日研究可增加社交和情緒表達能力

女仔玩公仔，男仔就玩車仔？現在起父母要告別這種傳統思想！日本有研究發現，透過玩公仔，小朋友能增加語言能力、表達能力和社交能力，日後更容易取得成功，建議不善表達內心的男孩子更應該玩公仔，以促進各方面能力的發展。

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小朋友都喜歡把公仔當成自己的好朋友，不時聽到他們「問候」洋娃娃：「你肚唔肚餓呀？」、「幫你蓋被被呀！」像是家人對待他們一樣。不過，如果和洋娃娃說話的是男孩子，父母又會感到擔心嗎？

日本廢義大學的語言心理及認知神經科學的皆川泰代教授發現，小朋友在2歲左右開始學習區分「自己」和「別人」的概念，而在玩公仔的過程中，父母可參與或扮演公仔發言，來讓小朋友對理解別人的感受和能力有所提升。而且，相同效果亦會在男孩子身上，因此父母不應分隔開男孩子和洋娃娃的「交流」。

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小朋友喜愛模仿大人的語言和行為，和洋娃娃一起玩角色扮演的遊戲時，他們在互動之中會增加同理心，學習應該要說什麼說話、做什麼行為去關心他們，有助培養社交能力和情感共享的能力。

另外，在遊戲的過程中，小朋友必須用大量的語言去參與構想出來的情景之中，無形中學習了表達自己的情感和心理狀態，例好：「我今天太累了」、「我不開心」、「我喜歡什麼」、「我不喜歡什麼」等等。皆川教授直言，小朋友玩公仔與單字的發展有密切關係。

在傳統家庭觀念中，父母都較忽略引導男孩子說出自己的情感，或是用更細緻的表達的方式。在這種的家庭教育下，男孩子玩洋娃娃後出現的進步明顯比女孩子更突出，而且更大大增強了社交和情感發展的能力。