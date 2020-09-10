善用教材為回校做好準備　一文睇清9月小學各級中英數學習重點

受新冠肺炎疫情影響，學生們經歷了大半年停課，新學年亦改以前所未見的網上授課。教育局日前宣布，學校將於9月23日起分階段恢復面授課程。在正式回校上課前，家長又可如何協助孩子好好準備？ 攝影：黃寶瑩

善用補充練習、教育電視資源

過去大半年學生「停課不停學」，為教育界帶來新挑戰，同時亦為家長帶來不少困難。保良局王賜豪（田心谷）小學前校長楊偉賢服務教育界37年，剛剛榮休，退休前便剛好遇上今年的新冠肺炎疫情。他分享，孩子網上學習，對家長來說，最大困難莫過於需要上班，未能全天候陪伴孩子。「如果喺學校上課，老師會知道小朋友進度。家長會覺得佢哋專業啲，可以幫助小朋友學習，會想交俾學校。」

按圖即睇各年級中文科課程重點：

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楊校長建議，家長不妨緊貼學生進度。「在家學習，變成係家長最直接接觸小朋友。可以跟貼啲學校派俾小朋友嘅嘢，可以多陪伴的話，多提點小朋友要認真學習。」他認為家長可善用補充練習及教育電視資源。「坊間有唔少補充練習，疫情以來市場亦出現變化，有啲補充會電子化，小朋友做完題目後，電腦自動核對。家長可從中知道小朋友做成點，錯啲乜嘢，掌握多點學習進度。每個學生進度唔同，更好係選擇不只操練，還可提綱挈領、教返佢重點嘅練習，幫小朋友加快追趕進度。」

按圖各年級英文科課程重點：

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他直言，家長不是專業的教育工作者，對於如何善用教材，必然有一定限制，亦建議家長可善用教育電視資源。「教育電視內容緊扣學校課程，近年亦有個新發展，唔再係90分鐘一個節目，會將佢切碎成video clip（短片），5分鐘一個重點，再配合補充練習，不會花太長時間，小朋友會更有動力。」

按圖各年級數學科課程重點：

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學習以興趣先行 慎防「停課疲勞」

教育局日前宣布，學校將於9月23日起分階段恢復面授課程。在正式回校前，楊校長認為要先培養孩子的專注力。「如果容許佢哋上課鬆散，日復日形成小習慣，帶返學校就好難搞。家長要向佢哋表達呢個要求，即使表現得唔夠好，完成課堂後可同佢哋檢討，等佢哋知道，並持之以恆。」他亦鼓勵家長協助小朋友重拾生活規律。「幫小朋友安排好時間，調節起床、作息時間，等佢適應返學。」

他表示，這段時間家長可讓孩子複習上一學年的內容，但他提醒，學習需時刻以興趣先行，家長要有所節制。「唔好一次過掟十樣嘢俾佢做，咁樣係好傷害！亦唔好有一種心態，覺得買咗本練習返嚟，唔用盡佢就蝕底。你個目標係想幫小朋友，唔係害咗佢，迫佢夾硬做晒，多數無好結果，會令佢抗拒學習。」

他坦言，現時不只香港人有抗疫疲勞，家長亦有「停課疲勞」，「日日陪太子讀書，相當吃力。」又指不論師生亦需有心理準備，疫情將不斷反覆，不定時的網上及實體教學將會是常態，發掘不同的學習方式，可令學習趣味更大。

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