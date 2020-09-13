運用自然後果教育方式　讓孩子學會承擔後果從中改正|Natalie Yim

「教不嚴，師之惰。」教育或教養一定需要使用懲罰嗎？縱觀同業的教學方式，各有所長，而且有時候，一種模式今年奏效，明年用在下一屆的學生身上，又有不一樣的效果。所以懲罰不懲罰，沒有對或錯，只是取向不同罷了。

最近廿年興起正向教育，它以正向心理學(Positive Psychology)為基礎，著眼每位孩童的特質與專長，用以推動他們學習，及建構健全的身心。正向心理學家不主張懲罰，取而代之，他們運用自然後果(Natural Consequence)，使孩子學會承擔後果，從中改正。

在家裡，自然後果指：事情自然發展下去、沒有家長介入，孩子會面臨的結果。例如，孩子沒有聽吩咐把運動服拿出來清洗，那麼下一堂體育課，他就要穿同一套衣服回去。到時候，他或者會感到渾身不自在，甚至需要承受社交壓力（同學取笑他衣服有臭味）。大人不需要批評或訓話，讓子女體驗後果、承擔後果、記住後果。

運用自然後果時，家長需要保持尊重和堅定的態度。尊重是不揶揄，不羞辱。孩子只要有一點羞恥心，做錯事就會覺得難堪，大人何必令小孩更難受？那只會使他們更恐懼承擔後果。假如讓一切自然發生，小孩就會體會到：承擔後果，然後改正過來，也是一樣自然而然。

至於堅定是遵守協定，也不介入自然後果。如果家長捨不得子女穿同一套運動服，而代他拿去洗的話，那就等於大人主動破壞協定（你和他的協定是：由他拿衣服去洗），而且鼓勵孩子跟大人一樣不用遵守協定，最後他也學不會承擔後果。

這一代的教養方式的確趨向溫和，卻不代表無力。另外，孩子聽不聽話，責任不再全在孩子身上，也有賴家長的工夫。大人願意為孩子多閱讀，多學習，與時並進，絕對是愛的表現。

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