親子教養｜小朋友動作總是慢吞吞　切忌3種管教方式｜博士媽媽

由二月停課開始，小朋友都已經習慣咗留在家中學習，相信生活節奏亦因此而減慢。隨着疫情減退，過多兩星期就開始復課，不少家長都發現家中的小孩漸漸養成了龜速的節奏，他們總是慢條斯理的，家長有時會忍不住對他們說「快點啦！」、「做快一點可以嗎？」、「得未？」、「你可不要那麼滋油淡定」，但這些小孩也沒有太大反應，大人不知道小孩是否聽到，總是大聲咆哮，他們的行動才稍為快一點。每天如是，家長也感到無奈。

小朋友慢吞吞。(GettyImage）

前陣子有家長分享，每天小朋友在家上網課，由起床到準備上課，總是「咪咪摩摩」，由家居服換校服，也花半小時。然後媽媽著孩子做功課，這小孩單是拿書出來都拿很久，總之在家中行來行去，每天弄至晚飯前仍未開始做功課。久而久之，這孩子每晚於飯後才開始做功課，至八、九點仍未完成功課。這父母面對孩子的「慢」，顯得毫無辦法。

其實，孩子的慢，可大致分為兩類：一種與先天性有關，第二種可能與家長教育有關。

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前者為小孩因發展遲緩所致，如他們先天性動作發展遲緩，又或大小肌肉發展有問題，在這情況下，孩子的動作未必能跟得上成年人的節奏。如小朋友的小肌肉有問題，他們揸筆寫字或綁鞋帶也較人慢一拍。

小朋友如專注力失調，會較容易分心，難以專心聆聽，媽媽即使叫100次、1000次，小朋友心不在焉，並無將說話聽入耳，因沒有留意細節及步驟，小孩往往要花多點時間才會做到應做的指令。如孩子專注力有問題，更會影響學業及成績。

除此，亦有一種慢是與學習動機有關。有些小孩缺乏學習動機，做每件事也提不起勁，懶懶散散，他們自然跟不上大隊，落後於人。家長如發現自己小朋友有這情況，應想辦法激發孩子的學習動機，否則因為懶散，做每件事也會較別人慢。

還有一種慢，是與孩子的天生性格有關。他們在任何情況下動作比較慢，慢條斯理，任何事都很淡定及不緊張。這小朋友可能會較為內向。

孩子慢吞吞也可能和父母的管教方式有關，一般常見的情況大約有下列幾種︰

●父母過分細心地照顧孩子，為孩子安排一切，令他們孩子缺乏自理能力，處處依賴成人，等待他人替他完成工作，動作慢吞吞。若孩子有此情況，父母要堅持原則，不要讓他養成依賴的習慣。

●孩子缺乏安全感，特別是在職父母長時間工作，小朋友與父母相處時間不多，他們為了和父母相處時間長一點，往往故意拖慢吃飯、穿衣時間，希望與父母在一起。

●父母經常挑剔孩子的毛病，使孩子缺乏信心，每次做事都無法專心，動作因而慢了。如遇上此情況，父母應改以鼓勵來代替責罰。

孩子慢吞吞可能是天生的個性，可能因為父母教養的方式造成的，也可能因為停課太久了，漸漸養成了慢吞吞的生活習慣，父母應多了解子女，檢視自己的態度，讓親子之間的相處「慢慢來」，從而協助他們改善時間管理。不過，有些父母本身也是慢吞吞的人，小朋友來自同一家庭，很自然也會較為滋悠。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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