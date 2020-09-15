9月18日起泳池重開只限一半泳客入場　一文睇清泳池名單注意事項

政府今午(15日)召開記者會，交代有關疫情的最新情況及第三輪防疫基金等安排，會上行政長官林鄭月娥形容第三波疫情已完結，今天（15日）是至7月7日以來，首次沒有本地確診個案，各政府部門已開始正常運作，全港學校亦將在下周陸續開始恢復面授，亦坦言任何地方也會有「再爆發」的風險，會視乎情況做到最好。

防疫措施重點

政府宣布由周五（18日）起，延長餐飲場所堂食時間至午夜；酒吧、酒館、浴室、所有公共娛樂場所，包括主題公園、展覽場所、派對房間、夜店及夜總會、卡啦OK，以及泳池亦可重開。然而公眾地方群組4人限聚令及佩戴口罩規定將繼續維持，直至下周四（24日）。目前迪士尼樂園並未有重新開放消息傳出，但海洋公園已公布於 9月18日重新開放，但需網上預約入園。

泳池注意事項 更衣室最高危

重開後泳池最多只可容納一半泳客人數，暫定為期7日，游泳、淋浴及熱身時可豁免戴口罩，每4人小組需保持至少1.5米社交距離，設施亦會每日消毒最少1次。家庭醫生莫昆洋給予有意前往的家長們一些小貼士，新冠病毒雖不會透過加了氯的游泳池水傳播，但如果更衣室有感染者進出，甚至近距離咳嗽、打噴嚏，也會令門柄、水喉開關等物件表面沾上病毒。除此之外，更衣室儲物櫃亦是高危地點，假如有患者的衣物曾放入儲物櫃，到小朋友或家長再把衣物放入同一個儲物櫃中，病菌便有機會依附在衣物上傳染給家人。

行為方面，新冠肺炎最主要傳播途徑是飛沫，而游泳是眾多運動中，最不可能戴口罩的，泳客之間沒有戴口罩地交談，受感染的機會便會增加。

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