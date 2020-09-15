消委會實測51款飲品 七喜日版芬達飲一罐糖分已超日攝入量一半

攝取過多糖分的壞處相信不少家長也知道，市面上不少飲品的糖分也偏高，家長也可以在營養標籤內找到相關資訊，但即使是一些標榜「無糖」的飲品，取而代之的代糖、甜品劑，卻容易令人忽略，當你以為營養標籤內沒有糖分時，便會覺得看似更健康。

按圖即睇51款含甜味劑飲品測試結果：

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消費者委員會測試51款預先包裝的含甜味劑飲品，發現不少樣本雖然已經加入不含卡路里的甜味劑，但仍含大量糖分。樣本中約4成（20款）總糖含量為25克或以上，達世界衞生組織建議每日游離糖攝入量上限（50克）的一半或以上，更有一款汽水一罐便超標！消委會提醒，長期過量攝入糖分或甜味劑，兩者均有健康風險，應避免或減少飲用含糖或甜味劑飲品，並盡量保持均衡飲食。

無糖飲品令你愈食愈甜 每天飲用甜味劑死亡率增26%

甜味劑屬代糖的一種，甜度高蔗糖約100倍至數百倍，由於沒有熱量，不影響血糖水平，亦不被人體消化或吸收，故適合於一些糖尿病患者食用。但有研究指出甜味劑本身亦隱藏健康風險，過量攝取可降低味蕾敏感度，令人更加嗜甜，因而不知不覺因攝入更多糖分而攝入更多熱量，長遠可令人致肥，有機會增加患冠心病、中風甚至死亡的風險。

國際癌症研究機構科學家發表了一份涉及40多萬參與者的研究報 告，當中指出每天飲用含人工甜味劑飲品的人，患上循環系統疾病、心血管疾病如冠心病、中風等機會增加；每天飲用最少2杯250毫升含甜味劑無酒精碳酸飲品 人士，比每月飲用少於1杯的人，死亡率更高出26%。

甜味劑份量未有規管

根據香港的《食物內甜味劑規例》（第132U 章），食物製造商和食肆只能使用及售賣規例內所指明的10種甜味劑，但沒有就不同甜味劑可用於食物的份量制訂規例。因此家長只能盡量少購買，以免小朋友飲用過多含甜味劑飲品！

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