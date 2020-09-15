消委會｜10款隨身空氣淨化機　功效有限更有機會造成二次污染

在今年初爆發新型肺炎冠狀病毒（COVID-19）疫情，再加上冬季流感期將至，可見街上不少媽媽也會購買隨身負離子空氣淨化機予小朋友用。消委會測試了10款常見型號，價值由598元至1698元，全部樣本的臭氧測試均無超標，惟在去除PM2.5和除菌能力方面卻不能達到聲稱的效果，有2款價格過千元的產品在去除PM2.5的測試中更只能達到10%！消委會提醒，這類型產品的效果易受環境影響，更有機會造成二次污染，宜謹慎選購。

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消委會是次測試10款市面常見的隨身負離子空氣淨化機功效，包括臭氧濃度、負離子濃度、除菌能力和除PM2.5能力。產品聲稱的來源地包括中國、台灣、日本和韓國，全部設計輕巧，並在臭氧測試中獲得合格表現，表示產品在產生負離子的過程中，不會產生過量刺激呼吸系統的臭氧。

消委會今次測試的10款常見產品。（消委會影片截圖）

而在除菌測試中，消委會為每款產品各進行3次而取得平均除菌率，但發現全部樣本在密封的測試艙中都只能去除空氣中的部分細菌。當中mamaion和雅達瑪AirTamer產品的表現最好，相對其他產品的除菌表現為高。

PM2.5是指直徑在2.5微米或以下的空氣污染物，可吸入人體的肺部並影響健康。該會在3立方米的密封空間做測試，發現負離子濃度較高的產品，除菌和除PM2.5的結果也相對較高。其中評分較高的亦是mamaion和雅達瑪AirTamer產品，但仍需30分鐘才能達到53.1%和44.8%的PM2.5去除率。

雖然隨身負離子空氣淨化機在細小的密封空間有發揮空氣淨化的效果，但消委會並不建議市民依賴這類產品。一來這些產品不設有過慮器，而是利用負離子把空氣中的污染物沉降或依附在物件表面，惟這些污染物有機會隨空氣流動再次回到空氣之中，造成二次污染。再者，即使把污染物沉降在物件上，只要觸摸到物件再觸摸眼、鼻或口，亦同樣能受到感染。

另外，空氣淨化的效果受環境和時間的影響。當戶外有風吹動，風便能吹走和稀釋離子，令淨化效果減弱；污染物也能隨風吹回使用者的面部，故推測這類產品在戶外並沒有顯著的淨化效果。而且，是次測試表現最佳的產品也需要15分鐘才能在1.5立方米的細小空間去除75%細菌、30分鐘在3立方米測試艙去除53%PM2.5，更有6款產品在開啟後30分鍾後的去除率只有2%至4%，表現並不如理想。

預防病毒最好是正確使用口罩。(GettyImage)

呼吸系統專科醫生梁子超認為，一般情況下空氣中的病毒數量不高，而且隨身空氣淨化機並不能有效阻擋帶病毒人士在近距離產生的飛沫，故不能提供有效的預防作用。

市民應避免和感染人士有密切接觸、和他人保持適當社交距離和正確配戴口罩，以及注意手部衛生，定期清潔和消毒經常接觸的環境和物件表面才能有效預防病毒。