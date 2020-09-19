小朋友遇困難　父母立即幫手會影響自理能力嗎？｜譚鴻昌

暑假過去，新學期再次到來，小朋友同家長再次面對接踵而來的挑戰。不論在學習或日常生活中，每當小朋友面對困難挑戰時，父母對於應否出手幫助都經歷到「十五十六」。如果不出手，會擔心小朋友不能克服困難；如果出手，又怕介入太多影響小朋友的自理、自決能力。不論學者及民間對於這道「人生交叉點」抱持不同的看法。 【編者按：作者為註冊社工譚鴻昌】

（GettyImage）

根據前蘇聯心理學家Lev Vygotsky的研究提出一個非常重要的兒童發展理論：潛在發展區間（Zone of Proximal Development, ZPD）。他認為小朋友在學習上劃分為「實際發展區」及「潛在發展區」。

「實際發展區」是小朋友在未得到幫助下所能展現的能力；「潛在發展區」則指小朋友在經過他人的協助下可以完成的目標。此兩者之間的距離就是「潛在發展區間」(ZPD)。

小朋友經由家長或比較有能力的同輩（More Knowledgeable Others）在「潛在發展區間」透過引導就能激發小朋友的潛能。所謂的潛能是指小朋友現在未能做到的項目，經由引導，往後就能自行完成。隨著成長，小朋友透過家長引導發展潛能，所學到的技能就會愈來愈多。

親子伴讀。(GettyImage)

例如時下流行的親子伴讀亦是一種引導小朋友獨立閱讀的方法。剛開始時家長與小朋友一起閱讀，由家長主導；逐漸放手讓小朋友主導伴讀，或者挑選較深的讀物；最後則讓小朋友自行完成閱讀。久而久之，小朋友就會將此能力內化，將實際發展水平提升。

但家長並非在小朋友能獨自完成目標後就可以放手不管。家長仍然需要觀察小朋友的感受及表現，在適當的時候提出協助。

作者：譚鴻昌（註冊社工及認證家長教練）

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

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