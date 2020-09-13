【幼兒在家學習】推介4個小遊戲　一歲寶寶在家邊玩邊學｜Lia媽媽

因受到疫情影響，playgroup停辦了好一段時間。即使現在疫情有緩和的趨勢，playgroup也會隨之而重新開放，但始終疫情反覆，家長們都未放心帶寶寶上課。 【編按：作者為Miss Ana W.C. Tse (Lia媽媽)】

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滿一歲的寶寶，無論大小肌肉、認知、語言、社交、自理，發展的速度最快。奈何因為疫情關係，每個寶寶都只能留在家中。好多家長都擔心，寶寶似乎要錯過了學習最重要的幾個月，甚至一年了。

有見及此，讓我在這裡分享一些小遊戲，運用簡單的物件，留在家也可以好好學習啊！

1. 膠托盤做怪臉 - 輪流遊戲

輪流作轉 (turn taking) 不只是朋輩間的遊戲禮儀，其實模仿語音、對話一問一答，也是輪流作轉。

寶寶都愛奇怪無聊的玩意。只要找來膠托盤，輪流跟寶寶造出怪臉，寶寶可以來來回回玩好多次。

2. 清水塗鴉

塗鴉可讓孩子看到自己手部運動的軌跡，認識自己的身體。

坊間一般的顏色筆對於一歲的寶寶來說太幼，控制會有困難。

簡單用一個大畫掃加上宣紙和清水，便可讓寶寶體驗一下塗鴉了。寶寶都喜歡玩水，同時也不怕把地方及衣服弄髒。

期間家長可加入動詞，如「畫、點、油」，提升寶寶的語言理解能力。

3. 煮飯仔

遊戲能促進寶寶的認知發展，是學習語言和邏輯思維的根基。一歲寶寶開始喜歡玩象徵性遊戲 (symbolic play)，煮飯仔便是最常見的例子。

煮飯仔不是女孩的專利，男孩同樣需要接觸此玩意，因為吃是最貼近寶寶的生活環節，他們能從中學習到很多詞彙和社交用語呢！

4. 配對遊戲

配對（matching）不但可促進孩子的認知發展，它本來也是學習語言的必要條件。

語言其實是聲音與事物的配對，例如寶寶聽到語音/ce1/「車」，他們便要把這個語音聯繫到相對的物件 - 一架車，才可學會物件的名稱。運用家中的詞彙咭和物件，便可進行配對遊戲了。

作者：Miss Ana W.C. Tse (Lia媽媽) （言語治療師Lia媽媽與Lia豬豬）

言語治療師。女兒出生後毅然辭去工作，成為自由身工作者。現正鑽研蒙特梭利教學法，培育孩子成為一個自信又獨立的人。

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