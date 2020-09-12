專注力分5種　2個遊戲讓小朋友更懂「專心」｜譚鴻昌

孩子讀書溫習時「心散」、「不專心」相信是讓每個家長都感到頭痛的問題，但是否代表著孩子專注力不足呢？但家長卻發現孩子在其他事情上，如看漫畫、玩手遊等「玩意」上展現出「極度專注的狀態」。 【編按：作者為註冊社工譚鴻昌】

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學者Sohlberg和Mateer將專注力分為5類：

1.「集中性專注」：將專注集中在特定的事物或感覺刺激上。如籃球投籃時將專注力集中在籃框上；

2.「持續性專注」：能維持集中力在持續又重複的行為或活動上。如孩子溫習時要持續一段時間專注在課本上；

3.「選擇性專注」：活動時，遇到干擾仍能集中在原定的事物上。如孩子溫習時，父母在旁聊天，孩子仍能保持專注；

4.「轉移性專注」：將集中力轉行至不同的事物或活動上。如孩子溫習時，父母來電，集中力轉移至通話。及後能轉回專注在溫習上；

5.「分散性專注」：能將集中力同時放在不同的事物或活動上。如孩子在做功課時，能同時間回應父母的問題。

由以上所見，孩子未能夠在溫習上持續一段時間，僅可能為孩子「持續性專注」較弱。不過父母需要孩子訂下適合他年齡的持續性專注時間，才能有效逐步改善，並避免讓孩子感到痛苦。

遊戲一：「詞語捉迷藏」

1.與孩子一同訂下主題，如「顏色」、「動物」或「地方名」，年長的小朋友可以用「成語」、「形容詞」或「部首」等；

2.與孩子每人一頁報紙或雜誌，如見到主題相關的字句則用孩子喜歡的顏色筆圈起來；

3.與孩子一起將圈起來的詞語貼在畫紙上，數一數找出多少個指定的中交詞語。

4.訓練孩子的「集中性專注」、「持續性專注」、「選擇性專注」及「轉移性專注」。

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遊戲二：「24點」

1.準備一副啤牌，將J、Q、K三張牌抽出

2.每回合抽出4張牌，父母及孩子隨意運用「加減乘除」將4張牌湊合成24點

3.例如「2、3、6、8」。(6 X 3) + 8 – 2 = 24

4.例如「2、7、9、10」。7 + 9 + 10 – 2 = 24

5.訓練孩子的「集中性專注」、「持續性專注」、及「轉移性專注」，數理運算能力

作者：譚鴻昌（註冊社工及認證家長教練）

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

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