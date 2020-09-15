玩具非愈貴愈好　傳統玩具有助小朋友成長　有一類更會扼殺創造力

在新冠肺炎疫情下，有家長為了安撫長期在家的小朋友，難免多買了玩具給他們在家娛樂，在小朋友眼中，一些會發出聲音、燈光甚至能移動的電子玩具當然更吸引，但長遠來看，仍是一些傳統的玩具對他們更有好處！電子玩具的玩法較單一，傳統玩具能多方面刺激小朋友各項能力成長。

電子玩具令小朋友忽略家長

外國有家長發現，當小朋友收到各式的電子玩具時，他們馬上被玩具發出的聲音、動作吸引，會對父母失去「興趣」，加上電子玩具家長難以與小朋友共同遊戲，因此便萌生應讓小朋友的玩具回歸樸素，例如積木、玩具車（非電動）、玩具槍劍等等。而結果亦證明該父母是正確的，小朋友在變回玩傳統玩具後變得更有創造力和想像力。

傳統玩具提供互動機會

至於為什麼傳統玩具更能帶給小朋友好處，關鍵在於互動性。美國兒科學會在2018年8月發布了一份報告顯示，小朋友若能與父母和兄弟姊妹一起玩樂，對於社交、情緒、語言和認知能力都會有正面影響，而造便是傳統玩具的優勢。例如，一家人玩積木，能激發他們從失敗中慢慢找到成功的秘訣，若積木塔倒塌，來自家人的尖叫、言語及情緒都會立即反饋給小朋友，從而刺激小朋友下次做得更好。

除此之外，電子玩具通常比較被動式，小朋友按下按鈕後便沒有其他方向發掘，玩具應更着重親身體驗，讓小朋友動腦去組織一套遊戲架構。

小朋友充滿想像力，而傳統玩具更能讓他們發揮專長，他們會用積木疊高，也會自創另類玩法，如堆疊成牆壁，配合毛公仔當成是城堡。這就是為什麼一些愈是簡單的物品，在家中往往是最有價值「玩具」的原因。

參考資料：AAP News

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