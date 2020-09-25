迪士尼重開囡囡變身Elsa超期待再入園　吳若希：Elsa可以回去了

本港新冠肺炎疫情漸趨緩和，香港迪士尼樂園上周五重開，吸引大批家長帶同小朋友前往，藝人吳若希表示囡囡非常期待，還表示因為迪士尼閉園，結果囡囡由入場唔使錢，等到要收費。

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吳若希貼出囡囡穿上Elsa 裙子的照片，表示囡囡非常期待入迪士尼樂園玩，指「Elsa 今天開始可以回去Disneyland了」，而吳若希更表示，囡囡由入場唔使錢，等到已經3歲要收費，囡囡得知重開消息「激動地開心」，她其後在留言指這張相片是兩星期前拍的。

迪士尼樂園早前宣佈於9月25日（周五）重開，並參考政府及衛生部門的最新指引，執行健康及安全措施如人數限制、健康 檢測、量度體溫、佩戴口罩、社交距離、及加強清潔消毒。另外，迪士尼樂園現有港人專享「三人遊 二人價」優惠，一家三口入場可以慳足$600，十分抵玩！

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公主故事影響幼兒性別形象觀

不少女孩子都像吳若希女兒般，迷上迪士尼公主角色，不過，美國有研究指出，公主故事影響幼兒性別形象觀。美國楊百翰大學研究團隊觀察了198名5至6歲的幼兒透過電影、玩具、故事書等媒介和迪士尼公主互動的情形，分析他們對公主喜愛的程度，並評估他們對性別的觀念。結果發現不論男孩或女孩，經常看迪士尼公主電影或玩公主玩具的小朋友，比起偶爾看迪士尼公主電影或玩公主玩具的小朋友，更容易養成性別刻板印象。

迪士尼公主

這些喜歡迪士尼公主的女孩子會比較喜歡安靜地玩耍，喜歡乾淨，並特別喜歡「煮飯仔」遊戲，而且最重要會變得沒有自信，她們會認為女生的魅力比能力重要，對身材樣貌變得過分敏感。

童年時經常看迪士尼公主電影的男孩子則會有男生是「強者」的刻板印象，他們普遍會更有自信，亦會主動保護和幫助女性。

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曾就讀香港大學、中文大學的星爸媽：

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曾就讀香港科技大學、香港城市大學的星爸媽：