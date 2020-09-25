疫情下與2歲女兒野外車中露營　媽媽：開心學習唔係硬塞嘢俾佢

疫情下為減染疫風險，不少父母也減少帶孩子外出，日常學習和親子活動也只可留家進行。惟對Bobo和她2歲的女兒而言，突如其來的疫情，卻促使了她的「車中泊」計劃，把車子改造，駕車與孩子到野外露營。除了風光明媚，大自然更是孩子獨特的學習場地。在這段抗疫日子，造就了非一般的親子時光。 攝影：鄭子峰

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不尋刺激 以女兒為首要考慮

這天與Bobo相約在欣澳海邊見面，她駕車來到後，便與丈夫合力在車後搭帳幕、搬出露營桌椅，兩歲多的女兒薯B也熟手的幫忙媽媽。Bobo本是露營愛好者，她憶述，在成為媽媽前的五、六年間，不時揹上大背囊，走四、五小時到營地過夜。誕下女兒後，她更想讓孩子參與其中。「今年想換架family car（家庭車），換車時已設定好目標，想換一架全躺平、有天幕嘅車，睇吓會唔會有機會car camping（車中露營）。後來遇到疫情，好多露營場地都關閉，便加速了『車中泊』呢件事。」

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由於不是露營新手，「車中泊」對Bobo來說並不難掌握。「枱凳、爐具都係以前用開，搵到風景靚嘅地方，唔阻礙別人停車，已經做到『車中泊』。車上已配備雪櫃和水桶，每次出發前買好食物和注滿水桶便可。」訪問當日，她便帶備了三文治烤夾，為女兒炮製棉花糖三文治及芝士漢堡。「我煮嘅都係比較簡單嘅食物，例如打邊爐、煮烏冬、冷麵。」

她坦言，成為媽媽後，露營的心態也變得不同。「以往係想挑戰自己，去到營地會飲下酒、放鬆一下，但現時會以女兒嘅安全和學習為首要考慮，曾去過冇欄杆嘅海邊，其實好危險，唔放心俾小朋友四圍走。夜晚會嘈吵嘅地方，例同新娘潭、大帽山都可能唔太適合。會選擇方便走動、相對安全嘅地點，有草地、沙灘就最好，小朋友實鍾意玩沙、玩水。」

培養觀察力 學習自理

疫情之下，不少父母均減少帶孩子外出玩樂，對Bobo來說，與孩子的親子活動亦因而改變。「以往每天也會落公園，現時少咗個量，但重咗個質。每次出去露營嘅時間長，十多二十小時，冇理由求其開部ipad俾佢，所以會預先為佢安排活動，等佢玩之餘又學到嘢。」

來到大自然教室，孩子的活動便是盡情探索。「用手摸沙、水、踩泥氹，我會帶放大鏡、畫紙、畫筆，等佢觀察附近景物後，嘗試畫出來。我希望佢可以學到自理，喺戶外你唔怕啲嘢污糟或者整濕，例如用茶壺斟水，對呢個年紀朋友嚟講係有難度，喺屋企會倒到周圍都係，但喺戶外就唔怕，會俾好多類似活動佢去練習。」

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Bobo續指，在野外活動可助孩子培養觀察力和創意。「喺書本睇到嘅事物，如果冇見過實物，始終未能體會。但佢現時見到花、海會顯得興奮，早前仲見到雙彩虹，就趁機會同佢做勞作，拼貼雙彩虹。呢個學習過程係好愉快，開心學習唔係硬塞嘢俾佢。」

每次露營完畢，Bobo也會著女兒用鉗收拾垃圾，「自己帶走自己垃圾」，趁機灌輸環境保護意識。「見到佢冇著水鞋，都肯踩有牛糞的水氹、自己識煎蛋、學識分享，成長咗好多，都係難忘嘅經歷。」