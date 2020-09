兒童心理│觀察小朋友畫畫用咩色可分析個性　用呢種色係恐懼抑壓

近年十分流行用藝術治療的方式,讓小朋友透過藝術創作,一般來說多為畫畫,表達內在的思想及感情, 治療師則在過程中觀察,最終提供一些看法及意見去改善小朋友的問題。既然可以透過小朋友的畫作了解他們的內心世界,畫作中的顏色又有沒有甚麼隱藏的資訊在其中?

嬰幼兒時期接觸到的色彩越豐富,小朋友在學習與認知方面的表現也會更好。愈是色彩繽紛的衣物與房間設計,小朋友便會感受到充滿活力的感覺,亦可以解釋到為甚麼玩具或童裝多以色彩豐富為主。色彩可以影響小朋友情緒,反過來,小朋友在畫作中使用的顏色亦是在表達自己的情緒,如果小朋友的畫作中的主色調為以下幾種顏色,參考美國心理學家Alshler 和Hatwick的研究,使用這些顏色在精神分析角度上分別代表甚麼?

+ 3 + 3 + 3

紅色

紅色有兩個極端的象徵,在小朋友情緒穩定的情況下,他們選用紅色代表自由、友善;情緒不穩定時,若用粗獷強硬的紅色線條將畫面塗滿,表示出沉重的攻擊性。從個性角度上分析代表喜歡刺激與較為外向、活潑;從精神角度上分析代表「易動怒」、「主動性強」。

橙色

從個性上來分析,橙色為內向型孩子用色,小朋友較為容易逃避現實,同時會經常空想但欠缺行動力。所以從個性角度上分析就是內向,從精神角度上分析代表空想、逃避現實。

黃色

常畫黃色的小朋友,雖然人緣方面比較好,但同時亦會欠缺獨立能力,比較有依賴性。如用黃色搭配藍色使用,可以表示歡樂、依戀;用黃色搭配黑色使用,則表示失望。從個性角度分析就是大方、肯分享、公開的性格,從精神角度上分析代表思想健康、幸福感。

綠色

常畫綠色的小朋友思想上會較理性、傾向自我抑制。綠色會想到森林、樹木,為人帶來安心、安全的感覺。所以從個性角度上分析就是溫和,從精神角度上分析就是有理性、能自我抑制。

藍色

常畫藍色的兒童較合群,能適應環境,有表達自己的能力。藍色亦象徵憂鬱,會憂鬱也並非完全是件壞事情,也代表小朋友深思熟慮才會憂鬱。從個性角度上分析,想得多的人通常比較穩重;從精神角度上分析,着重思考,表現在外的言行就會很面面俱到、合群。

紫色

一般人對紫色的感覺就是浪漫,象徵想像與感覺,從個性角度上分析就是浪漫主義;從精神角度上分析,便是感性容易蓋過理性。

黑色

孤獨自處、好鬥,不安與恐怖時,壓抑的表現用色,從個性角度上來分析的是有偏向內斂,處事穩重,但可能有暴力傾向;從精神角度上分析就是充滿神祕感、着重個人隱私、恐懼、壓抑。

啡色

多數小朋友都不喜歡使用的顏色之一。茶色會想到茶葉、木材等「靜物」。從個性角度上來分析是屬於比較沉穩的內向;從精神角度上分析就是情緒穩定。

參考資料:Alschuler, R., & Hattwick, L. A. (1947). Painting and Personality. Volumes I and II.Chicago: The University of Chicago Press.renketkisi

相關文章:研究證疫情令生活習慣改變 小朋友冇得玩波波池生日唔會做一件事