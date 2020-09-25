兒童心理│觀察小朋友畫畫用咩色可分析個性　用呢種色係恐懼抑壓

近年十分流行用藝術治療的方式，讓小朋友透過藝術創作，一般來說多為畫畫，表達內在的思想及感情， 治療師則在過程中觀察，最終提供一些看法及意見去改善小朋友的問題。既然可以透過小朋友的畫作了解他們的內心世界，畫作中的顏色又有沒有甚麼隱藏的資訊在其中？

嬰幼兒時期接觸到的色彩越豐富，小朋友在學習與認知方面的表現也會更好。愈是色彩繽紛的衣物與房間設計，小朋友便會感受到充滿活力的感覺，亦可以解釋到為甚麼玩具或童裝多以色彩豐富為主。色彩可以影響小朋友情緒，反過來，小朋友在畫作中使用的顏色亦是在表達自己的情緒，如果小朋友的畫作中的主色調為以下幾種顏色，參考美國心理學家Alshler 和Hatwick的研究，使用這些顏色在精神分析角度上分別代表甚麼？

+ 3 + 3 + 3

紅色

紅色有兩個極端的象徵，在小朋友情緒穩定的情況下，他們選用紅色代表自由、友善；情緒不穩定時，若用粗獷強硬的紅色線條將畫面塗滿，表示出沉重的攻擊性。從個性角度上分析代表喜歡刺激與較為外向、活潑；從精神角度上分析代表「易動怒」、「主動性強」。

橙色

從個性上來分析，橙色為內向型孩子用色，小朋友較為容易逃避現實，同時會經常空想但欠缺行動力。所以從個性角度上分析就是內向，從精神角度上分析代表空想、逃避現實。

黃色

常畫黃色的小朋友，雖然人緣方面比較好，但同時亦會欠缺獨立能力，比較有依賴性。如用黃色搭配藍色使用，可以表示歡樂、依戀；用黃色搭配黑色使用，則表示失望。從個性角度分析就是大方、肯分享、公開的性格，從精神角度上分析代表思想健康、幸福感。

綠色

常畫綠色的小朋友思想上會較理性、傾向自我抑制。綠色會想到森林、樹木，為人帶來安心、安全的感覺。所以從個性角度上分析就是溫和，從精神角度上分析就是有理性、能自我抑制。

藍色

常畫藍色的兒童較合群，能適應環境，有表達自己的能力。藍色亦象徵憂鬱，會憂鬱也並非完全是件壞事情，也代表小朋友深思熟慮才會憂鬱。從個性角度上分析，想得多的人通常比較穩重；從精神角度上分析，着重思考，表現在外的言行就會很面面俱到、合群。

紫色

一般人對紫色的感覺就是浪漫，象徵想像與感覺，從個性角度上分析就是浪漫主義；從精神角度上分析，便是感性容易蓋過理性。

黑色

孤獨自處、好鬥，不安與恐怖時，壓抑的表現用色，從個性角度上來分析的是有偏向內斂，處事穩重，但可能有暴力傾向；從精神角度上分析就是充滿神祕感、着重個人隱私、恐懼、壓抑。

啡色

多數小朋友都不喜歡使用的顏色之一。茶色會想到茶葉、木材等「靜物」。從個性角度上來分析是屬於比較沉穩的內向；從精神角度上分析就是情緒穩定。

參考資料：Alschuler, R., & Hattwick, L. A. (1947). Painting and Personality. Volumes I and II.Chicago: The University of Chicago Press.renketkisi

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