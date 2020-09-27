放下手機聽孩子把話說完就是聆聽？真正的聆聽應是…|Natalie Yim

我們每天聽進各樣的聲音：街上的交通聲，會議裡同事的發言，家中孩子的吱吱喳喳……但其實我們有沒有真的把小孩的話聽進去？又有多少家長以為，只要放下手機，等孩子把話講完，就等於聆聽？原來，真正的聆聽還包含理解和扶持，而且能增進親子關係。說來容易，實際上如何做到？我們可以借用心理輔導的基本技巧——積極聆聽(active listening)去傾聽小朋友的心聲。

與小朋友並排而坐、保持眼神接觸、注意聲線、運用適當的面部表情及肢體語言，這些是積極聆聽的「表面功夫」，與子女對答時，我們還可以用上鼓勵提示(encourager)，改述(paraphrasing)和總結(summarizing)。

現以小寶的一段話，解釋如何運用以上技巧：「剛才數學科小測，我已經做好了，旁邊玲玲在轉筆，我看著她的筆……老師居然罵我作弊，可是我真的沒有看她的答案，而且玲玲的數學成績根本不比我好，我才不用抄她呢……」

(1) 鼓勵提示

鼓勵提示可以是言語，也可以是非言語的表達，作用是鼓勵孩子繼續講下去。例如：「嗯」，點頭，微笑，或重覆關鍵詞／短句「小測」，「你看著她的筆」，「你沒有看她的答案」。

(2) 改述

改述是大人用自己的詞語，簡要地重新敘述孩子的話，讓孩子知道有人明白他們，他們因此願意打開心窗、與家長傾訴。例如：「你一早完成小測，放空一下，老師卻誤以為你偷看玲玲的答案。我這樣說對不對？」

(3) 總結

總結和改述差不多，通常長一點，而且會指出孩子的情緒和感受。例如：「你覺得老師不明白你，這讓你感到不忿，而且你認為自己的成績較好，罵你抄玲玲實在是沒道理。是這樣嗎？」

運用積極聆聽，不只單向地對孩子有用，對大人來說，它開啟了大腦的執行能力(executive brain function)，於是增強理解、重組、決策能力。畢竟聆聽，不只聽，還需要回應，是有來有往的，這些技巧正正使我們頭腦更清晰、更有效地回應。另外，當我們指出小朋友的情緒和感受時，我們便實實在在地踏在子女的位置，展現了同理心。這能夠提升小孩對家長的信任，以及增進彼此感情。

作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。

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