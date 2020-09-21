運用邏輯後果教育方式　大人要怎樣介入最適合？|Natalie Yim

正向教養主張以自然後果(Natural Consequence)取代懲罰。可是，有時候自然後果用不上（孩子根本不在乎房間髒亂與否），或者影響到別人（在公園向旁人撥沙子），或者涉及安全（在馬路邊嬉戲），大人必須及時介入，我們就可以運用邏輯後果(Logical Consequence)。

按圖即睇家長運用邏輯後果，要注意3點：

+ 2 + 2 + 2

自然後果和邏輯後果一樣，能夠讓小朋友真切體會到，他們的每一個行為都附帶後果，有時好，有時不怎樣好。而自然後果和邏輯後果的分別在於，前者沒有家長介入，後者則有。

運用邏輯後果時，第一，我們需要注意，子女的行為與大人決定的邏輯後果是否相關。即是，孩子房間髒亂，邏輯後果就是要求他收拾房間，跟他看不看卡通無關。收拾房間與看卡通的時間可能會重疊，但家長最好不要抱著「以一換一」或「以牙還牙」的懲罰心態設定邏輯後果。

第二，我們應該給予孩子選擇。例如：「你可以選擇現在就收拾房間，或者吃完飯才收拾，但那將會跟你愛看的卡通播放的時間重疊呢。」選擇是很重要的課題，讓孩子知道選擇是有後果的，以後就懂得作出更好的選擇，也慢慢地學習到自己有能力掌控前路。

此外，有時候邏輯後果看來與懲罰相像（家長亦很常誤用邏輯後果，使之變成懲罰），但由於兩者的表達方式——或者說「包裝」——不同，效果就不一樣。「我不准你看電視，快去收拾房間。」是懲罰、要求服從、宣洩怒氣；相反，家長設定邏輯後果，再讓孩子選擇，是引導他們思考、作出較好的選擇。

畢竟我們生兒育女，最終還是希望他們長大後能夠自理(self-sufficient)，教養也應以此為根本，而自然後果和邏輯後果則教導小朋友承擔後果，從中改正，或以後做更好的選擇。

作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。

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