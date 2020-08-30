想小朋友閱讀能力好有學習動力　父母千萬別做這件事|Natalie Yim

有人說，家長的陪伴是孩子成長過程中最好的禮物。是的，父母可以藉陪伴來建立溝通的橋樑，加深親子聯繫，也可以藉陪伴去給予孩子安全感，使他們自信地成長；無論對於親子關係，還是孩子的心靈健康，也有莫大的裨益。不只如此，家長作伴指引，還能幫助子女發展認知技能。

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發展心理學家維谷斯基(Lev Vygotsky)提出了社會文化理論(Sociocultural Theory)。他相信孩童需要在成人指導下學習新的認知技能，他又形容家長對子女的協助與扶持，就像建屋時搭起的棚架(Scaffolding)，可見真切的陪伴有其必要和作用。

以閱讀為例，我們怎樣倍伴孩子閱讀才夠稱職呢？平常我們讀故事書給孩子聽，不如試試反過來，讓他們朗讀給我們聽。教育學家黛安‧翠絲(Diane Tracey)和約翰‧楊(John Young)做了一項很有趣的研究。他們指(1)媽媽在指導孩子朗讀文章會有不同習慣，而閱讀能力較低的小朋友的母親會較常指正孩子的錯誤；(2)學歷較低的媽媽會較常在孩子朗讀時插話指正；(3)學歷較高的媽媽會較常用問題引導孩子。

分析研究結果，原來不斷指正，會打垮孩子的自信和動力，從而影響他們閱讀能力。故此，家長可以先讓子女朗讀完畢，才按整體表現給予評價——以建立親子關係和讓孩子享受閱讀為首要目的。另外，我們也可以多用問題去啓發小朋友，而問題最好能引發較多思考，例如特質問題：「主角能夠成功，他需要具備什麼特質？」，假設問題：「如果主角能夠使用魔法，結局會有何不同？」，逆向問題：「店主希望增加人流，不如我們反過來幫他想一想，有什麼因素會令客人不去他的店？」。

提高孩子的閱讀能力，或者是家長心裡的終極目標，但在標竿之前的一段路，親子關係、孩子的興趣、陪伴的質素亦絕對不容忽視。

作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。

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