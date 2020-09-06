想小朋友聽話合作　家長可以用一招代替獎勵或懲罰|Natalie Yim

誰不想孩子聽教聽話，偶爾也幫忙做家務？為了讓孩子聽從吩咐，家長千方百計，例如使用獎勵或懲罰，而除了「後果主導」（獎勵或懲罰）的教養方式，「活動主導」的指令亦能夠使小朋友聽話合作。

所謂「活動主導」，重點在於活動的過程，而且我們首先需要創造一些奇幻的故事，或目標給那個活動。例如，如果要子女收拾散落一地的積木，我們可以請他們幻想自己在執行太空任務，收集火星上的岩石；我們也可以請他們設定小目標：「看看你一次最多可以拿多少塊積木到籃子裡？五塊？六塊？」。

「活動主導」的指令，無論以奇幻，或是達成目標為主題，兩者的目的都是令整理東西，或其他比較沉悶的事變得更像遊戲，小朋友於是會更樂意行動。另外，「活動主導」也可以引導孩童的把注意力放到活動本身，他們幹起活來，就不會那麼容易分神。

另一方面，如果小朋友真的不肯合作呢？由美國國家衛生院資助的一項研究比較了幾項教養方式：如果家長在孩子拒絕聽從指示時，(1)叫小孩到安靜區坐著(time-out)，(2)不理會他們幾分鐘，(3)即時責罵，(4)在孩子服從時讚美。

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研究人員發現，前兩項（安靜區與不予理會）最能夠改善問題。那是因為——正如著名的馬斯洛需求層次理論(Maslow's Hierarchy of Needs)提及——人類與生俱來就渴求歸屬(belongingness)、被愛、與別人建立聯繫(interpersonal attachment)。「安靜區」與「不予理會」阻隔了孩子與外面的聯繫，激發了他們渴求被愛的本能，他們於是聽從指示，以重投父母的懷抱。