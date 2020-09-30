因子女出現敏感而棄養狗隻每年逾百宗　救狗之家負責人：都係藉口

不少老一輩都有「寵物和嬰兒不能共存」的觀念，甚至會要求孕婦將寵物送養，以免引致嬰兒出世後出現氣管敏感等問題。救狗之家負責人Eva表示，每年他們都接收超過500隻被遺棄狗隻，當中有約2-3成是因為原主人家中有新成員或小朋友有敏感問題而被棄養。呼吸系統科專科醫生曹忠豪醫生表示，其實寵物與呼吸或敏感問題沒有必然關係，香港兒童最常見的環境空氣致敏原亦非寵物毛髮。

救狗之家負責人Eva指出，每年他們都接收逾百隻被遺棄狗隻，也是因主人家中BB或幼兒有敏感問題。「2個月前我哋接收咗一隻12歲嘅拉布拉多犬，原主人話因為屋企2歲嘅小朋友突然敏感，所以棄養。但其實小朋友敏感未必單單是因爲寵物毛髮，可以係空氣污染或各種原因。」不過，Eva認為，這些主人講小朋友敏感這個理由其實都是藉口，「他們就係想棄養，返唔到轉頭。」

（攝影：黃寶瑩）

先入為主認定過敏問題跟寵物有關

Eva指出，很多父母發現小朋友有呼吸或敏感問題，就認定是由寵物引致，絕大部分也沒有深究原因。「其實應該先去搵出真正致敏原因，如果真係咁唔好彩，小朋友對寵物毛髮敏感，我哋會建議限制小朋友同寵物接觸，例如唔好畀寵物上床上梳化，唔入得小朋友房等等。希望大家記住，就算計劃生BB，都唔應該因為潛在可能嘅敏感就放棄你哋嘅毛小孩。養寵物係一生一世承諾！」

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呼吸系統科專科醫生曹忠豪醫生表示，其實寵物與呼吸或敏感問題沒有必然關係，「其實好多時都係因為父母基因及環境，導致小朋友出現呼吸或敏感問題，因此寵物必然會令小朋友敏感呢個觀念並唔正確。」曹醫生指出， 香港兒童最常見的環境空氣致敏原是塵蟎、細菌、黴菌、甲醛、和粉塵等，而因寵物毛髮致敏的個案其實很少。

呼吸系統科專科醫生曹忠豪醫生表示，其實因寵物毛髮致敏的個案其實很少，反而更多的致敏原是塵蟎、細菌、黴菌、甲醛、和粉塵等。

建議進行致敏原測試再對症下藥

「曾經有調查顯示，屋企有養寵物嘅小朋友，長大後有敏感嘅機會亦會減少，雖然未能確定原因，不過呢個現象的確存在。」曹醫生指出，如果小朋友本來沒有呼吸或敏感問題，一般情況下亦不會因為寵物毛髮而誘發呼吸問題，即使小朋友長大後突然出現呼吸問題或過敏症狀，亦未必是因為所養的寵物導致。「唔應該一來就話係寵物導致小朋友敏感，家長應該搵專業醫生，為小朋友做個致敏原測試，搵到致敏原再對症下藥。」

曹忠豪醫生指出，即使小朋友真的是接觸寵物毛髮後出現呼吸或敏感問題，亦不用過份擔心。（攝影：余嘉文）

曹醫生亦表示，即使小朋友真的是接觸寵物毛髮後出現呼吸或敏感問題，亦不用過份擔心。「其實好多對寵物毛髮敏感嘅個案，喺接觸多咗寵物後，敏感程度都會減低，長期接觸會無咁敏感。」他亦建議，家長可以嘗試在家居環境方面作出改善，盡量維持家中良好的空氣質素，例如用空氣清新機，減低空氣中致敏原的劑量，可能就已經足夠避免或改善兒童的呼吸問題，而不需貿然棄養寵物。

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