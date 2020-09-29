學校要求學生每日帶隔板回家清潔　家長投訴後校方急發通告取消

新冠疫情肆虐下，全港學校終於今日（29日）全面恢復面授課堂，暫時只上半日課。對於有家長指其子女就讀的中華基督教會基華小學（九龍塘）於9月初發出通告中表示，要學生每天帶塊隔板返放學，並要求學生帶回家自己清潔，擔心連病毒與別人的飛沫一同放入書包帶回家，而該校今早已向家長發出最新通告，通知家長學校將安排清潔工人每日放學後為全校學生清潔及消毒隔板，學生毋須帶返家中清潔。 (資料圖片、部分為受訪者提供圖片)

有家長認為小學生未必適當使用隔板:「今次學校都好快補鑊，希望學校之後安排好啲，指引清晰啲，如果有學生確診，全校又要停14日課，學校應該緊張過我哋家長。」

中華基督教會基華小學（九龍塘）於9月9日向全校家長發放通告，當中第4點中提到「學校訂製了隔板，上課後會派發予每一位學生，學生每天須帶返學校使用，以阻擋進食時所噴出的飛沫或嘔吐物，減低傳播病毒的風險。」

家長：帶埋其他人嘅飛沫同細菌返屋企

隨即有不少家長致電回校查詢，有學生家長向記者說：「我哋係好多家長都覺得有問題，好多家長打去學校投訴，其實主要有兩個問題，第一係清潔消毒，特別是小一生，佢哋可能吃完飯連去洗手間洗乾淨隻手都未趕得切，仲要佢哋自己消毒同放返入書包，消毒唔徹底，帶埋其他人嘅飛沫同細菌返屋企。另一問題係每天攜帶，家長最少每日要用兩個大嘅密實袋裝住塊隔板，我哋係一間好多功課、甚至第九節所謂嘅導修堂都成日用咗嚟做功課、抄手冊嘅學校，可以想像好多學生其實唔會有時間好好抹乾淨塊板先至放落書包。」

中華基督教會基華小學（九龍塘）於九月九日向全校家長發放通告

校方今再發通告 取消有關安排

中華基督教會基華小學（九龍塘）於今日（29日）向全校家長發放10月份家校通訊中提到：「防飛沫隔板將派發予學生於全日制進行午膳時使用。老師會指導學生使用後的清潔步驟及程序。此外，經與清潔公司協商後，將安排清潔工人每日放學後為全校學生清潔及消毒隔板，所以，學生毋須帶返家中清潔。」

中華基督教會基華小學（九龍塘）於今日(29日)向全校家長發放十月份家校通訊

根據教育局於9月22日向學校發出預防2019冠狀病毒學校健康指引中提到有關學校小息、茶點及午膳時，應為學生餐桌設置隔板，學校須留意隔板的大小，應足以有效阻擋學生在座位進食時所噴出的飛沫或嘔吐物。隔板的物料應易於清潔，及能夠以1比49的家用漂白水或70%的酒精消毒。每段用餐時間後，隔板都應清潔及消毒。除防疫效用外，學校也須注意隔板是否安全穩妥。

而恢復面授課堂後的學習安排的上課安排及座位編排指引中提到：「如須以分組形式安排座位以進行小組討論活動，應儘量使用課室/環境空間，學生之間保持最少一米距離，學校亦應考慮安裝隔板。」

故此隔板並非只在學生用餐時使用，也會在課堂小組討論活動時使用，該學生家長表示如果改用面罩會更方便：「至少不用又收又放，增加細菌傳播風險，一唔小心，成塊板整跌落地仲多細菌。」

但該家長亦欣賞學校從善如流回應家長擔心。「今次學校都好快補鑊，希望學校之後安排好啲，指引清晰啲，如果有學生確診，全校又要停14日課，學校應該緊張過我哋家長先係。」記者就此向中華基督教會基華小學（九龍塘）粗查詢，惟截稿前未有回覆。