開學復課│老師扮大帥哥冬甩仙子迎學生　期望帶給學生正能量

受新冠肺炎疫情影響，全港中小學及幼稚園於今日分階段恢復返校面授上課，東華三院王余家潔紀念小學劉秀萍校長帶領眾老師迎接小學一、五及六年級學生今日重返校園，在防疫措施和迎接學生校園上都加強準備。 任教體育的甄老師更化身「大帥哥」及英文科李老師扮演「魔法冬甩仙子」在校外歡迎學生，為與久違校園生活學生「破冰」注入正能量，盡快適應校園生活。 攝影：黄舒慧

甄偉年老師任教體育老科，在東華三院王余家潔紀念小學任教20年，在學校不同的活動日，如水果日、英語日及中國文化日等也會扮作不同造型，拉迎與學生距離，眼見疫情延遲學生上學，甄老師決定扮演「Magic大帥哥」，在首個開學日破冰，變出正能量帶給學生走出逆境。

他說：「因為校長知道小朋友很喜歡魔法，寓意用魔法變出正能量，有別於傳統的開學日，這樣更能吸引他們注意力，更深刻。大帥哥對於家長及高年級學生印象比較深刻，加上Magic及自己的身體語言、服飾、道具，希望小朋友想法正面、幽默、樂觀多點正能量，自己辛苦點也值得。」

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角色扮演非噱頭 期望帶出正向教育

任教英文科的李少芬老師扮演冬甩仙子，希望在開學日讓學生感覺舒服，藉此知道學習是可以多元化與跳出局限框架，她說：「搞角色扮演不是一個噱頭，我們平時的校園文化也有這樣的角色扮演，今日第一天是歡迎學生進入我們的文化，因為我們知道小朋友喜歡故事，透過故事角色帶出正向教育。第一天返學，小朋友可能會感到不安，所以舒服很重要，冬甩味道甜，感覺舒服。我們亦透過今天告訴學生，知識不只倚賴教科書，英語文化亦一樣。」

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疫情影響人與人之間關係

東華三院王余家潔紀念小學劉秀萍校長表示正向教育舉辦第三年，但基於疫情構思出連串的活動幫助小朋友重返校園，她說：「因為上一個學年有很長的時間停課，小朋友最大的缺失是關係，無論是小朋友與小朋友之間，或是小朋友與老師之間，關係上也有一定的缺失，雖然我們在疫情期間有陽光電話、有Zoom課堂，但見面的關係是不一樣，老師就像魔術師，有一雙明亮的眼睛找到小朋友強項，凡事都有可能，所以在開學日，我們都悉心安排與以往有點不同，希望令整間學校氣氛充滿正能量。」

由於劉校長住在學校附近，不時遇上學生與家長，向她表示在家很悶，想及早返學。「小一銜接一直也是我們學校十分重視的，而今年的一年班是最艱難，因為在K3下學校已經停課，來到小學無論是環境、課室、老師、同學全部都不同，所以我們如何協助他們破冰是很關鍵，希望配合我們正向關係，讓學生認識新朋友，令到日後有動力上學，小一學生拿着心心認識新朋友，回家也可以跟家長分享，也是我們首日很重要的環節。」

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