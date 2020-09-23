開學復課│升小後首次返校園　三招讓孩子適應小一|Karen 教養信箱

一位媽媽問道：「兒子9月1日在家收看小學直播的開學禮。剛剛升上小一的他對校長、老師和同學都很陌生。我很想知道做家長可以如何幫助兒子適應9月23日開始的小一生活呢？」

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在疫情下的開學日真的是不一樣啊！大家都在無法回校開學的安排下只能乖乖在家看視頻。我們感恩的是大家都有充足的電子器材，讓我們用遙距的方式來見面和學習。對於剛剛升讀幼兒園、幼稚園和小學的孩子，年紀輕輕就要適應新的校園環境和認識新的老師同學。這確實是件相當困難的事。

雖然如此，但是孩子只要有像你這麼願意付出又懂得關懷的父母而感到幸福和窩心。這一年，我的寶貝兒子都有幸升讀他心儀的小學，就讓我和大家分享一下三招讓孩子適應小一生活的好方法。

多認識

孩子在嬰兒期去什麼地方都不會感到害怕，全因有媽媽在身邊，心裏就有一份安全感。我們做家長可以跟孩子一起認識學校裏經常接觸到的人物，從而幫助他建立一份安全感。首先，為了協助孩子認識新的老師和同學，我們可以將他們的照片及名字剪貼到一張紙上。然後，我們運用記憶法的技巧，將每位老師和同學的樣子和名字好好記住。

最後，家長可以藉著閱讀有關記憶法的書籍或報讀「記憶法家長課程」(https://bit.ly/kny-memory-3) 來幫助自己和孩子去掌握技巧。最重要是孩子在整個過程中可以深深體會到父母作同行者所給予的支持和陪伴。

多聆聽

很多孩子在疫情期間都可能做了夜貓子，完全習慣晚上遲遲不願上床睡覺。一大清早，相信會有孩子需要按下多次延時鬧鐘鍵都不願起床。在孩子剛適應回正軌時，我們做家長最好可以包容孩子起床後總是在「發夢模式」中刷牙、洗臉和吃早餐。為了叫醒孩子，我們首先可以用一個有效的方式(例：一杯果汁、一首歌曲和一個暗號) ，讓他們盡量「回魂」和聆聽我們的說話和指令。

然後，我們可以提醒他們穿上校服和檢查上學所需物品。最後，我們可以在回校的路上或等上校車的時候提問孩子一些有關上課時應遵守的規則和待人接物時應有的態度。這使孩子在上學前聆聽到自己作出的承諾，清楚知道自己在校應做和不應做的事情，慢慢學會為自己的行為負責。

多鼓勵

自幼稚園升上小學，孩子開始進入一個「成熟模式」，由過往依賴成年人 (例如：父母和老師)的照顧逐漸地發展到靠自己來獨立地動手做的學習過程。在過渡期中，孩子需要父母的肯定、陪伴及鼓勵。我們首先可以先了解孩子對小學的認識、期望和憂慮。

接着，我們可以每天安排一個特定的親子時間去與孩子遊戲和溝通，讓孩子感受到我們放下工作而專注於孩子的身上。最後，我們嘗試盡力接納孩子誠實的一面(例：錯誤及懦弱) ，並給予他們正面的鼓勵(例：一個擁抱或一句不加批評的說話) 。最重要是讓孩子感受到父母在自己學習獨立的過程中不斷地鼓勵自己的努力和進步。

心理學家魯道夫·德瑞克斯(Rudolf Dreikurs) 有句名言：「孩子需要鼓勵，就像植物需要水。」這句話 真值得我們烙印在腦海裏 ，就讓我們做父母的一起在孩子重返校園的第一天開始鼓勵他們吧!

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。

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