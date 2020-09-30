【親子熱話】姓氏怎麼要跟爸爸？　5歲女孩滿疑問全因一爆笑原因

一般孩子出生都是跟隨父姓，沒有甚麼爭議，但一名網友媽媽卻發文表示，自己5歲正在學寫字的女兒，竟不停追問為甚麼不能跟她姓，理由讓她哭笑不得。

5歲女孩與媽媽的爆笑對話（按圖即睇）：

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5歲女兒不停追問為甚麼要跟爸爸姓，原來是太難寫

原帖文媽媽在Facebook「爆廢公社」發文分享，某天睡前5歲女兒突然問她「是爸爸說我不能跟妳姓王嗎？」媽媽回答「沒有啊！爸爸沒有說不可以啊！」沒想到女兒接着問「那我為甚麼沒有跟妳姓王？」樓主則回「因為爸爸說希望妳跟他姓蘇啊！」

女兒聽完依舊不死心，接着問「所以妳就答應了？」樓主回「對啊！怎麼了嗎？」女兒說「可是我想跟妳姓王。」樓主不解地問「為甚麼？」女兒沉默了好幾秒，最後才吐出「因為蘇好難寫…」樓主聽完大笑說「那妳去問爸爸啊！」但女兒卻嘆氣地說「爸爸一定不會說好！」

樓主想了想，忍不住笑稱「女兒名字筆劃真的很多啊！口年（可憐）的孩子，總筆劃41。」

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懂得反向思考，網友讚妹妹聰明

此篇文章一出，吸引超過1萬多人按讚、1千多則留言回應；不少人看完都笑翻了「這原因太可愛了」、「妹妹很聰明，這麼說也有道理耶」、「那如果姓『丁』的不就嗨翻了！」

也有網友分享自己的例子，「我記得小學第一堂課，老師說姓名寫10遍就可以去操場玩遊戲，結果班上有一位姓龔的同學哭了整堂課」、「我以前的名字總筆劃47，我也是寫到厭世！」

妳家也有名字筆劃很多的孩子嗎？又或者正準備為將出生孩子取名的拔拔麻麻，看到這篇「小女孩的煩惱」，不妨做個參考，取個漂亮比劃又不會太多的名字吧XD。

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【本文獲「媽媽寶寶(或bobo小天才)」授權轉載，原文：5歲女兒問母為什麼不能跟媽媽姓？一問原因笑翻！】