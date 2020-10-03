校園危機│幼稚園用消毒噴霧為學生噴灑　K Kwong：或致肺部纖維化

全港學校自9月23日起分階段復課，至今所有學生已回到校園上課，而學校的防疫措施亦是家長關心的問題，今日（2日）港大化學博士K. Kwong在其個人facebook專頁貼文指有幼稚園以霧化消毒劑，為每位進入學校的學生噴灑全身，令人擔心消毒劑霧化直接吸入肺部，引致肺部纖維化，而K Kwong更直言：「小B做錯乜，要咁樣罰佢？」家長亦留言指其子女所就讀的學校使用類似霧化消毒器，擔心影響小朋友健康。

有學校在復課後加設消毒噴霧為學生噴灑，家長擔心影響小朋友健康。（圖片來源：K Kwong facebook）

該所位於九龍塘的私立幼稚園，復課後在校門入口添置兩部消毒噴霧，為每位回校的學生在進入校園前噴灑全身，據知有多間小學及幼稚園亦使用同款消毒噴霧，令家長甚為憂心。

K Kwong過往曾在其facebook專頁指出使用噴霧或霧化式含氯消毒劑時，有毒的化學物質不單殺菌，更會「吸入肺永遠唔走」令肺部永遠纖維化，直言「冇必要唔好用」。

韓國曾發生加濕器殺菌劑殺人慘劇

而在2011年，在韓國曾發生加濕器殺菌劑殺人的慘劇，事件中牽涉有毒殺菌劑被放入加濕器後霧化，導致逾百人死亡，大部分是女性及小童，事件震驚全國，大多數受害者都是使用利潔時生產的Oxy Ssak Ssak殺菌劑，調查後證實，殺菌劑含有聚六亞甲基胍鹽酸鹽（PHMG）成分。

按圖即睇消毒注意事項：

誤用消毒劑致肺部纖維化

早前河南省鄭州市兩名分別姓張及姓王的家庭主婦，先後出現頭暈及全身乏力，檢查後發現肺部「有花」，與新冠肺炎的病況相近，卻沒有出現發燒、咳嗽或呼吸困難等症狀。經反覆問診後，醫生認為她們患上「過敏性肺炎」，引起肺纖維化。

過敏性肺炎是因反覆吸入各種具有抗原性的有機粉塵、低分子量化學物質而引起的過敏反應。她們曾透露，進行居家隔離時定時噴灑高濃度的「84消毒液」，卻未有將消毒液稀釋，以及未有在空氣流通的情況下使用，每次消毒後頭暈及乏力等症狀亦明顯加重。「84消毒液」主要成分為次氯酸鈉，為內地常用的消毒液，惟具有強刺激性及腐蝕性。

按圖即睇放學入屋防疫步驟：

+ 3 + 3 + 3

損害呼吸系統

家庭醫生張國威在接受訪問時表示，使用噴霧消毒劑或酒精噴霧時，會吸入呼吸系統，對眼、鼻造成刺激，輕劑量及急性的症狀會有咳嗽、流眼水；高劑量所造成的刺激會更嚴重，或引致發炎反應，損害呼吸系統和肺功能，不建議長期使用。如噴灑時接觸到皮膚，也可能帶來刺激或灼傷，出現紅疹、痕癢等症狀。「特別是高濃度消毒劑如漂白水，需要稀釋使用。濃度愈高，傷害愈大。」

小朋友吸入更多

張醫生提醒，消毒劑有很多不同種類，需要根據產品的使用說明小心使用。「不能將不同種類的消毒劑混合使用，否則有機會產生愈化學反應，甚至爆炸。」另外注意不要在明火附近使用酒精噴霧，否則可引起火警或灼傷，造成家居意外。

如家裡有小朋友，他建議家長把消毒和清潔劑放在安全的地方，避免他們觸及。使用時叫小朋友遠離環境或離開房間。「噴灑的時候，噴霧會慢慢墜落地下，或下半身以下的地方，小孩子會吸收得比成人多，使用時要特別留意。」

他補充，會出現刺激症狀的，不僅是呼吸系統病患者。「如果是刺激性的氣體，所有人都會受刺激。就好似催淚彈咁樣，不論有無敏感，都會受影響。當然如果本身有鼻敏感、氣管敏感或哮喘，吸入刺激性氣體，如清潔消毒劑，會更容易病發，所以會更危險，需要多加留意。」

按圖即睇漂白水使用需知：

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