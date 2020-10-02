小朋友貪睡晚起床經常放空發呆　可能會比別人更聰明原因係……

如果家長發現家中小朋友常常發呆，聽不見您說話，又或者十分貪睡，經常睡得很晚才願意起床，可以不用太擔心，因為這樣可能會讓小朋友變得更聰明。最近有多項研究發現，睡覺能夠增強我們的記憶力和認知能力，幫助大腦更快地處理外界的資訊，而適時放空大腦亦能帶來類似的效果。

睡覺增加長期記憶

瑞士蘇黎世大學曾在2013年進行一項研究，發現充足而且持續的睡眠有助我們重整大腦的記憶。睡覺時大腦並非靜止不動，它會將白天接收的資訊重新排練，讓大腦結構中不同的神經元相互連接，這樣的過程有助鞏固原本的短期記憶，將記憶長期儲存在腦中，以便日後需要時提取出來運用。

此外，睡眠期間大腦更加會生長出新的神經元，與原有的神經元連接，除了能夠建立長期記憶，更有助創造出解決難題的方法。

清理腦中不必要的東西

在2019年德國弗萊堡大學的一項研究中，發現大腦為了存放較重要的記憶，在睡眠時會將資訊分類，將不重要的記憶清理掉。而當人睡眠不足時，大腦接收外界訊息的能力會變差，這可能是身體的自我保護機制，避免我們在缺乏睡眠和休息時接收過多資訊，造成神經飽和。假若沒有充足的睡眠，面對大量的資訊，我們很難將它們記在腦中。

有心理學專家建議，想要快點記熟某些資訊，可以在熟讀之後盡快去睡覺，利用睡眠時間去鞏固學習的記憶，日後再複習一次，比起沒有充足睡眠的人，能夠記熟得更快和更持久。

適時讓小朋友發呆

大腦的接收能力也有限度，當我們在短時間內吸收過多資訊，可能會導致上述的神經飽和，不但缺乏深度思考的能力，大腦亦會無法記住這些資訊，只能想起零碎的片段。

要避免大腦疲勞，可以偶爾放空大概10分鐘，讓大腦得以休息和恢復。有研究發現超過40%的創新想法都是在人最放鬆時出現，所以適時讓小朋友發呆一陣子，例如在溫習中途小睡一下、望一下遠方，可以幫助激發他們的創意和突破，亦有助他們消化更多的資訊。

資料來源:Nature Communication，American Physiological Society

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