小鐵漢爸爸曾是「不課金」名校生　與妻共識不谷兒子：條命執返嚟

近日不同的學校亦正展開小一面試的程序，不少家長也大為緊張，希望為子女鋪排最好的升學之路。早前有爸爸在網上分享自己讀名校的不愉快童年，希望妻子不要讓兒子入讀名校。3歲「小鐵漢」的爸爸Jayco原來亦感同身受，他是「不課金」的名校生，因為自卑而愈讀愈差，最後會考捧蛋。他向記者表示，和太太有共識，不會催谷兒子入名校：「始終條命係執返嚟，開心係最緊要！」

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患有先天性心臟病的3歲男童「小鐵漢」Kansas，甫出生已面對2次心臟手術，爸爸Jayco為支持兒子，亦在胸口紋上和兒子胸前一樣的疤痕。Kansas在今年6月再接受換心瓣手術，並留醫深切治療部，後來需安裝心臟起搏器才能出院。小鐵漢終於在今年上K1，雖然他才剛入讀幼稚園，但Jayco已和太太商量過小朋友的升學理念。

「囝囝揀幼稚園時，有幾間都有offer，包括區內成績最好嗰間，但最後我哋揀咗一間老師好關心學生、佢又讀得開心嘅學校。」而未來也不打算催谷兒子上名牌小學或中學，因為兒子的生命乃「執返嚟」，他的快樂是最重要。

「不課金」名校爸爸：朋友幾乎是校外生

他指自己也是名校畢業生，不過是「唔課金」類，當時他的家境清貧，乃是靠任職教職員的親戚才能入讀名校。但是，入讀之後才發現同學都是「課金」的「人生玩家」，不但一身名牌，讀書也像是吃了「禁藥」般厲害，結果原本在小學成績中游的Jayco只能包尾，同學也不屑和只穿「白飯魚」的他一起。他坦言，當時的朋友幾乎都是校外生，回校只是睡覺等放學。

「當時自己蠢，好短視，忽略咗會考係公開試。」由於同學「又有錢，讀書又勁」，他即使很努力也是包尾，發現「讀又係包尾、唔讀又係包尾」，結果全副心機花在遊戲上，最後會考捧蛋。

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入社會才了解溝通最重要

在名校成績包尾、會考0會，名校的學歷自然不能幫助Jayco有一條康莊大道，畢業後也只能從事低學歷的工作。他意識到升職上有阻礙後，努力儲錢自資讀大學，最後MBA畢業。

雖然早前因為疫情關係被裁，但現時已找到工作，紓解了生計的難題。他認為讀書時的知識在工作上未必完全用上，但溝通和應變的能力卻是非常重要。

由於自身在名校的不愉快經歷，他在為兒子選校時特別著重2點：一是學校能否發揮到小朋友的長處，即使不在讀書方面，在興趣和運動方面能否也有發揮空間；二是小朋友在學校是否享受學習的過程。「名校大部分都集中成績方面，追求學生在公開試取得好成續，但我希望兒子開心就好了。」Jayco對小鐵漢兒子的寄望，也是爸爸最衷心的期望。