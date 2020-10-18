BB幾多歲未講嘢屬於言語發展遲緩？即睇2歲前發展時間表｜Lia媽媽

孩子的言語發展都有既定的里程碑，如果未能達標的話爸爸媽媽們一定會比較擔心。而最為人知曉的說話里程碑，是孩子在一歲時能夠說出第一個有意思的詞彙。家長們最期待的當然是「爸爸媽媽」了，還在爭論孩子該先學會說「爸爸」抑或是「媽媽」。可是好多家長等了又等，孩子還未開口說話，直到一歲半也只有一大堆外星文，就開始擔心孩子是否有言語發展遲緩了。 【編按：作者為Miss Ana W.C. Tse (Lia媽媽)】

其實在兩歲之前，孩子的言語表達發展差異很大：有的一歲前就已經能說有意義的單詞，有的要等到兩歲，甚至三歲上學後，言語發展才大爆發。後者被稱為「遲語兒」(late talkers)，與真正的發展遲緩不同。

要分辨孩子是「遲語兒」還是真正發展遲緩，家長可觀察孩子的語言理解能力、語前表達能力及口腔肌肉能力，以作判斷。

+ 5 + 5 + 5

1.語言理解能力

一歲：

a.聽得懂日常詞彙和配合手勢提示的簡單指令

一歲半：

a.能模仿動作

b.明白最少50個詞彙

c.跟從一個資料的指令 (例如：畀媽媽、攞蘋果、擺喺枱度)

兩歲：

a.能理解顏色大小概念

b.跟從兩個資料的指令 (例如：畀蘋果媽媽、擺車喺枱度、餵熊仔食魚)

2.語前表達能力

意思是在孩子還未說出有意義的字詞前的表達能力

九個月左右：

a.開始會用手指指 (pointing) 及聲音來表達自己的需要

一歲半前：

a.會用很多不同的手勢和動作來令別人明白自己，情況就似「有口難言」遊戲

3.口腔肌肉能力

一歲半：

a.能咀嚼粒狀食物

b.能用飲管和杯喝水

c.能模仿開口、圓嘴、E嘴、吐舌頭的動作

如果孩子在以上三項能力都能達標，孩子好大可能是「遲語兒」。不過，如果孩子到兩歲仍然只能有限度地表達的話，我們仍建議家長帶孩子進行一個詳細的言語評估。及早介入，孩子的表達能力有所提升，會直接對情緒及自信心有正面影響。

以下是孩子三歲前的語言表達里程碑

9個月：用手勢及發音表達

12個月：運用有意義的單字

18個月：說出最少10個有意義的字詞

24個月：說出最少50個詞彙及運用兩詞句子

每個孩子的發展速度都不一樣，家長在孩子一歲半前著急要他說話也是無補於事。如果你對孩子的言詞發展還是有疑慮的話，可向專業人士尋求協助呢！

作者：Miss Ana W.C. Tse (Lia媽媽) （言語治療師Lia媽媽與Lia豬豬）

言語治療師。女兒出生後毅然辭去工作，成為自由身工作者。現正鑽研蒙特梭利教學法，培育孩子成為一個自信又獨立的人。

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