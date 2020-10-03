【幼兒在家學習】推介5個DIY小遊戲　訓練一歲寶寶認知｜Lia媽媽

孩子每學會一項新技能，都會不停重複練習，直至他能完全掌握該項技巧。現在playgroup暫時仍然停課，家長可以在家DIY以下幾個小遊戲，提升孩子的認知、語言及小手肌。 【編按：作者為Miss Ana W.C. Tse (Lia媽媽)】

1. 拉絲巾

一歲的孩子都喜歡拉面紙，家長只要準備一個紙巾盒及數條絲巾，便可讓孩子拉個夠，練習手部協調及力量了

同時可以把絲巾蓋住自己的頭/孩子的頭，變成「紅色媽咪」/「橙色bb」，再讓對方把絲巾拉走，可以從中學習顏色和輪流作轉（turn taking）呢！

2. 拔信用咭

你家孩子也喜歡把你錢包的信用咭提款咭會員咭都通通抽出來嗎？

孩子到了一歲左右便喜歡把物品拿出，然後再放入另一個位置。這個錢包遊戲可以讓孩子抽個夠，能練習手部肌肉外，當孩子處理不了要求幫忙的時候，家長便可鼓勵孩子模仿發聲了。

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3. 「畢」Pom Pom 球

孩子大約在15個月大開始，便漸漸進入喜歡模仿大人的高峰期。讓孩子學習用匙吃飯前，可先進行這個遊戲，會比較容易掌握，亦不會影響孩子用餐時的心情。

加入幾個與毛毛球相應對顏色的杯子，便可以初步認識顏色配對概念了。

4. 繩網取物 – 解難及小肌遊戲

簡單用一條綿繩跟一個儲物籃，就可以訓練寶寶的解難能力（problem solving skill）和左右手協調了！寶寶們為求達到目的，會自己設法把玩具拿出來，方法有時是我們意想不到得呢。

5. 自制沙鎚

只需把小物放進透明的小盒子裡就完成了！孩子可搖晃它們，也可疊高高。透明盒子更可讓孩子認識裡面物件的名稱。

作者：Miss Ana W.C. Tse (Lia媽媽) （言語治療師Lia媽媽與Lia豬豬）

言語治療師。女兒出生後毅然辭去工作，成為自由身工作者。現正鑽研蒙特梭利教學法，培育孩子成為一個自信又獨立的人。

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