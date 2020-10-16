小朋友循環再用膠樽裝水暗藏危機　隨時破壞心、肝功能

小朋友每日上學，水樽是必備的東西，而班上總有部分同學每日都是用一些循環再用、在便利店或超市買的飲品膠樽去裝水。此舉看似環保，膠樽重覆使用外觀上也看不出有任何問題，但其實暗藏危機，少則令小朋友頭痛、眩暈，重則破壞心、肝功能！

膠樽儲存3個月 銻含量超標

德國海德爾堡大學的研究人員發現，樽裝水中含有對人存在潛在致命危險的毒素-銻，這種毒素是儲存過程中從塑膠容器那裡吸收的，隨著儲存的時間越長，其毒性就越大。

德國海德爾堡大學的William Shotyk博士在英國皇家化學協會期刊上指出，他對加拿大的地下水和15種瓶裝礦泉水進行了化學測試，發現膠樽礦泉水中銻含量超過標準，這種化學物質是用來製造PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯)膠樽最常用的原料之一，攝取很少量的銻已會讓人產生不適的感覺，大量的話更可能會引起劇烈嘔吐甚至死亡。不過大家不用過分恐慌，研究顯示大多數膠樽飲料的銻含量符合健康標準，但是這些膠樽一但被儲存3個月以後，其銻含量就超過正常含量的數倍。

銻會影響心臟和肝臟健康

根據美國毒性物質及疾病登記署的資料，銻會透過飲水、食物和空氣吸收進入人體，主要破壞心臟和肝臟功能，更會囤積在肺部、大腸等組織，需要數週時間才能經由排泄系統排出體外。人體吸收到少量的銻便會出現頭痛、頭暈情況，大量會造成劇烈嘔吐甚至死亡。

台灣毒物科醫師林杰樑建議，同家長想讓小朋友循環再用膠樽，首先不能裝溫水因會產生毒素，而且沒開封的飲料，在接觸陽光後，也會把銻給曬進飲料。最後，循環再用膠樽只建議裝水，不要拿來裝酸性的汽水或鹼性的檸檬汁之類，會讓瓶子釋放一種環境荷爾蒙「雙酚A」，不但會致癌，還會造成免疫系統失常。

參考資料：CBC、CHEMISTRY WORLD

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