電子奶嘴｜過度使用電子產品令小朋友成績變差　最大元凶竟然係…

在新世代，小朋友已無法完全脫離電子產品，不論是學習或娛樂，也會用上電話或是平板電腦。不過，各地已有很多研究表示，小朋友的屏幕時間長，不但會影響眼睛健康，也會令學業成績變差。很多父母也會限制孩子對電子產品的使用時間，但令他們過度使用的人卻是這位家人！

美國羅格斯大學（Rutgers University）早前找來2至7歲的小朋友，再邀請他們的祖父母每星期抽出至少1天來照顧孫兒。研究人員後來訪問他們，發現祖父比祖母更易答應讓小朋友使用電子產品。

為了讓孫兒開心，公公爺爺是最易答應他們開電話或平板電腦。（Photo-AC）

研究發現，每位小朋友平均花2小時使用電子產品玩遊戲或看影片，而男孩子使用的時間比女孩子更長。另外，年齡較大的小朋友亦會比年紀小的孩子，花上更多時間在電子產品上。

以往，由家中長輩照顧小朋友，多以糖果、零食來表達到孫兒的寵愛，但他們明顯已經與時並進，利用「電子產品用到飽」來滿足孫兒的願望，例如是看電視、用電腦，或是看電話及平板電腦，讓他們感到快樂。

父母需教育長輩過度使用電子產品的壞處和知識，共同教養孩子。（Photo-AC）

研究人員表示，現時雙職父母很需要長輩在家中幫忙照顧幼兒，如果祖父母輩不了解電子產品的壞處，的確會令小朋友的屏幕時間增加。而且，因為長時間的照顧，長輩的教育對小朋友也會產生較大的影響力，甚至比父母更深遠。因此，研究人員建議家長可以先教育長輩過度使用電子產品的壞處，以及認識如何正確使用，將有利於小朋友的成長。

過度使用電子產品會影響專注力。（GettyImage）

5歲小朋友使用1.4小時電子產品 影響專注力

加拿大阿爾伯塔大學（University of Alberta）則有研究指出，5歲小朋友每天使用電子產品1.4小時，與使用不足半小時的小朋友相比，前者會增加專注力不足、過度活躍的機率；後者則更能集中注意力，心理健康也會相對較好。

由於專注力對學習和吸收知識是非常重要，因此長時間使用電子產品會降低小朋友的學習效能，影響學習。

資料來源：SlashGear

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