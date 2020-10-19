Coffee囝囝IG擁17萬粉絲宣布不再更新　呢位星二代粉絲更達18萬

娛樂圈不少星媽星爸會為仔女開設Instagram帳號，用作分享仔女的生活點滴，不少星二代的受歡迎程度拍得上父母，部分粉絲分分鐘比起父母還要多！Coffee林芊妤亦有為囝囝翟德彥（翟伯伯）開設個人Instagram帳號，其粉絲更多達17萬，是近年最受歡迎的星二代之一。不過Coffee林芊妤決定於翟伯伯2歲當日關閉其IG，她表示基於4個原因作出決定，並表示關掉伯伯個人IG「完全是我們私人決定」，強調「每個家庭也有不同想法和做法，不用作出太多比較」。

Coffee林芊妤的囝囝翟德彥（翟伯伯）的近年很受歡迎的星二代之一，伯伯的一副招牌「厭世臉」以及和媽媽的有趣活動吸引大量粉絲，讓伯伯在短短2年間獲得超過17萬粉絲追蹤。不過Coffee早前決定於翟伯伯2歲後便會關閉其IG，而日前伯伯踏入2歲，Coffee便為伯伯開最後一個直播，然後便關閉伯伯的個人Instagram帳號。

Coffee表示囝囝開始有自己思想，想讓他有多些自己成長空間，所以把囝囝的個人IG關閉。（coffee ig）

Coffee於直播中表示，關閉伯伯的個人Instagram帳號原因是隨著伯伯長大，伯伯開始有自己嘅思想，自己不應該再代替囝囝講話，甚至伯伯開始抗拒電話，會主動話「NO電話」。而且伯伯的粉絲過多，讓伯伯外出受到太多關注，Coffee不希望伯伯有虛榮心，希望他的起點與其他小朋友一樣，做一個普通、快樂的小朋友。

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日前Coffee在自己IG中再度回應，表示囝囝依然會在自己ig出現，「畢竟我們的生活是不可分割的」，指出關閉伯伯的個人Instagram帳號「只是他開始有自己思想，我想讓他有多些自己成長空間」。

對於這個舉動引來網友將她和其他媽媽比較，Coffee則回應指「小朋友在怎樣的環境成長，都是父母的個人決定，從來沒有絕對的對與錯喔。每個人也有不同思想，這樣才令我們成為獨立個體，這樣才令我們有不同成就。爸媽永遠都是最愛自己孩子，會作出對他們小孩最好的決定，這個是不用懷疑的。」

並強調「我並不反對公開小孩的，反正他早晚要面對這事，因為他是我的兒子呀。以後不論有好與壞的評論，他同樣也要學習去面對和解決，我是沒法永遠保護他的。但關掉他個人IG，完全是我們私人決定，每個家庭也有不同想法和做法，不用作出太多比較。」

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