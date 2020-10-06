雨僑女兒Harper領出世紙　職員話只有「糸部」沒有「糹部」

「唔怕生壞命，最怕改壞名」是很多父母傳統的想法，畢竟名字會跟子女一輩子，因此在幫新生兒想名字時一定會深思熟慮，甚至會參考風水師傅的意見，希望子女將來一帆風順、生活無憂。不過即使家長的名字想得再好，最終仍要過入境處一關，近日雨僑就因為女兒中文名中有「約」字，而政府字庫卻沒有此字，令不少家長錯愕。

雨僑懷孕期間留家減少外出

雨僑和羅力威結婚2年，今年情人節宣布懷孕喜訊。雨僑懷孕3個月除了口味有所轉變，身體並無不適，不過在疫情影響下，二人除了到醫院檢查外，幾乎沒有外出，今年8月女兒Harper出世，而近日雨僑在為女兒領取出世紙時便發生了一件小插曲。

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政府字庫缺字非新鮮事 造字過關亦會較麻煩

羅力威和雨僑今年8月迎來女兒Harper出世，成為新手父母，他們為Harper領取出世紙時，卻因為政府字庫無「約」字，而大感困惑，因為「約」只是一個很常見的用字，但職員卻告知只有「糸部」，因此有網民推測政府是用康熙字典作標準，而無論是「糸部」還是「糹部」的約，其實只是異體字，意思上是一樣的。

有網民更留言提醒雨僑，如政府字庫並不支援此字，就算最終入境處可特別造這個字，將來過關、出境都可能會要花更多時間處理。記者曾就此事向事務處查詢，至截稿前仍未獲回覆。

按圖即睇網民改名經驗：

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