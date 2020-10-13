浪卡風球｜打風留家　媽媽必追5套韓劇《九尾狐傳》《重返18歲》

今日掛上8號風球，留在家中的日子除了日常照顧孩子，亦可以開新劇集追看打發時間。今次推介5套10月必追韓劇，其中李棟旭和趙寶兒主演的《九尾狐傳》就非常受關注，媽媽們必看！

《九尾狐傳》 李棟旭、趙寶兒主演

由李棟旭和趙寶兒主演的《九尾狐傳》，與過去所有九尾狐題材作品不同，這次的九尾狐首度由男性演出，李棟旭飾演一個擁有誘人美色、聰穎頭腦以及出色運動神經的形象的九尾狐，劇集講述生活在繁華都市之中的九尾狐，和追蹤他的女製作人之間的奇幻故事。

+ 17 + 17 + 17

《私生活》徐玄、高庚杓主演

韓劇《私生活》演員陣容非常華麗，由前少女時代成員徐玄、《請回答1988》高庚杓、以及《愛的迫降》中的竊聽員金永敏和金孝珍主演的韓劇《私生活》，劇情描述一群騙子們的故事，這群「生活型詐欺師」表面上光鮮亮麗，其實是為了生存不惜說謊隱藏自己的私生活，但因為意外被捲入國家機密事件，於是動用所有詐騙技術與大型企業進行詐騙對決。

+ 8 + 8 + 8

《非常校護檔案》鄭有美、南柱赫主演

由鄭有美、南柱赫主演的《非常校護檔案》，改編自同名長篇小說，是一套搞笑驅魔故事。劇集只有6集，全集已於Netflix上架，想一次過追劇的媽媽們必看。故事劇情在敘述保健教師安恩英看得見別人無法看見得「果凍」，這些果凍有大有小，而擁有驅魔能力的她最大任務便是消滅這些果凍，保護大家的安全，即使在其他人眼裡她有點怪怪的，自己也不在乎，某天在一場大戰中她發現，只要漢文老師洪仁杓握住她的手，她的驅魔能力就會大大提升。

+ 4 + 4 + 4

《Do Do Sol Sol La La Sol》李宰旭、高雅羅主演

由李宰旭、高雅羅主演的《Do Do Sol Sol La La Sol》是一套浪漫愛情喜劇，劇情講述鋼琴家具拉拉鋼琴家具蘿蘿人生一夕發生劇變，從富家女變成破產女孩，卻在此時遇見神秘又難相處的打工仔鮮于俊，兩個人在小村莊的鋼琴學院「La La Land」相遇後展開逗趣又浪漫的愛情故事。

+ 3 + 3 + 3

《重返18歲》李到硯、金荷娜、尹相鉉主演

由李到硯、金荷娜、尹相鉉主演的《重返18歲》改編自改編自美國電影《回到17歲》，講述一段丈夫在離婚前夕突然回到 18 年前小鮮肉時期，37 歲尹相鉉的靈魂卻住在 18 歲李到晛的身體裡，還和自己的兒女成了同班同學，是一套奇幻愛情喜劇，最適合想輕輕鬆鬆看劇集的媽媽們。

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