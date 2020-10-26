計劃開旅行社　四圍飛令孩子開眼界　梁芷珮：從來冇畀錢學嘢補習

「Fit爆辣媽」、「人妻女神」、「旅遊達人」是外界對梁芷珮（Christy）的印象。作為三子之母，她形容自己在家裡是個「傻傻更更嘅媽媽」，「佢哋3個都覺得要保護我，照顧返我轉頭！」。過去幾年，Christy為TVB拍攝旅遊節目《潮什麼》系列，不時帶著孩子四圍飛，一家人亦會在節目中粉墨登場，令他們成為「非一般家庭」。 疫情以來，工作難免受到阻礙，她亦明言「始終照顧3個小朋友，經濟方面都緊張！」無心插柳下，她與丈夫發現開辦旅行社的可能性，並正計劃實行，希望日後可與孩子一同帶團，繼續周遊列國！ 攝影：龔嘉盛 場地提供：寬巷子

外遊令孩子開眼界

Christy在19歲時認識丈夫，先後誕下三名孩子，大仔、細仔及細女分別為16歲、9歲及7歲。4年前，她開始為TVB拍攝旅遊節目，首輯到美國拍攝，便與孩子同行。「始終3個小朋友，飛得太耐係好掛心。帶住小朋友拍嘢係辛苦，但嗰種辛苦係舒服過我嘅掛心，亦好多謝大仔幫手照顧，先可以帶到佢哋飛。」

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幾年來，一家人踏足的國家包括加拿大、法國、葡萄牙、西班牙、冰島、芬蘭等，Christy認為，這段日子對孩子的成長有莫大幫助。「我自己覺得佢哋唔使好叻，樣樣精，而係咩都要識啲，多啲knowledge（知識）！咁起碼你同人傾計，都會有話題。呢4年嚟帶佢哋四圍去，每次都逗留個幾月，會有當地旅遊局職員或者導遊跟住我哋，真正去同當地人生活，所以係好自然學到啲知識。」

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疫市計劃創業

自今年疫情以來，「飛來飛去」的生活驟然改變，Christy指，與孩子的親密時間反而增多。「疫情之前成日飛，慣咗咁多年嚟都成日陪佢哋去玩。而家喺香港冇得去玩，佢哋會悶，所以要諗好多唔同嘅嘢陪佢哋，例如唔同嘅board game（桌上遊戲）、大富翁，反而多咗聚埋一齊嘅時間，比之前更close（親密）。」

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拍攝計劃暫緩，亦難免影響工作。「始終照顧3個小朋友，經濟方面都緊張！好幸運呢半年接咗好多廣告、網上宣傳片，但都希望再接觸多啲範疇，發展將來事業。」今年疫情反覆，Christy憶述，年中曾有兩個月錄得「零確診」，一度令她以為工作終可重回軌道。「嗰時一心諗住飛得㗎喇，就靈機一觸，不如試下開團，就出個story試水溫，問有冇人去冰島，點知出奇地多人有興趣！於是諗到長遠嚟講，呢個都可以係我哋嘅事業。」她與丈夫遂萌生起開設旅行社的念頭，希望可與孩子一起親自帶團出國，並歡迎家長帶同各自的孩子參與。「一團大約10人，好似一班朋友咁去玩！」

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不讓孩子憎恨你

媒體不時提及Christy當年「年輕誕子」，問到確實何時成為媽媽，她直言：「20、21歲啦，我都失憶症發作，將啲日子mix up（混亂）晒！」。轉眼大兒子今年16歲，她形容，這些年來不斷學習去當一個媽媽。「我開頭做媽媽嗰陣好細個，咩都唔識，就不停去學。後來識得一啲媽媽，年紀都係比我大，會緊張小朋友多啲。可能因為我老公係外國返嚟，比較casual（隨意），成日叫我唔好咁緊張，你緊張嘅話，小朋友重辛苦。」

她分享，作為母親，對孩子是絕對的信任，而信任則是建構在溝通之上。「我多數都係由得佢哋自由發揮，唔會特別管住佢哋。多數媽媽都擔心小朋友踏入青春期，性格變得反叛，幾幸運大仔真係冇乜。我係一個好中意講嘢嘅人，由細到大我都同佢傾好多偈，佢好信我，我都好信佢。可能因為我好信得過佢，佢夠膽乜嘢都同我講，所以要好大膽地信個小朋友，唔係一嚟就ban（拒絕）。」

她表示，在孩子不同的成長階段，媽媽的角色亦不斷轉變。「細個嗰時佢哋好需要你；8、9歲會想獨立，畀佢少少獨立之餘又唔可以太鬆，因為佢會以為自己真係大個咗，咩都去試。13、14歲進入反叛期，就要好pay attention（注意），唔好令佢憎你。」她表示，大兒子現正考慮大學的升學問題，並會把決定權交給兒子。「我同佢講『我俾你揀嘅，你真係諗唔到嘅時候，媽咪幫你揀都唔會太差嘅』，佢會覺得就算做唔到決定，我都可以俾到建議，咁會舒服啲囉。」

從不花錢上補習、興趣班

Christy的3個孩子現時均就讀於國際學校，她指，自大兒子一出生，已有這個想法。「我細個讀local school（本地學校），我自己唔太喜歡local school嘅教育制度，唔係話唔好，只不過唔適合我。我覺得我嘅小朋友都會似我，要背書、做功課嘅都唔會啱佢哋，end up（最後）真係好match（配合）佢哋性格，佢哋係創意無限，會think outside the box（突破框框），用唔同方法做同一件事，靈活啲。」

Christy坦言，孩子從小至大，也未曾花錢為他們安排補習及興趣班。「第一原因 係國際學校實在太貴！唔想俾錢再學其他嘢，唔識嘅話就問老師、問同學。國際學校可能俾3日你去做功課，喺3日裡面自己去慢慢問下人，做好佢，對媽媽嚟講都舒服啲。」對於孩子，她坦言從沒過多的期望，「我同老公都好簡單，會發生嘅就自然會發生，開開心心就最重要。」