老爺奶奶勁慳家一餐雞食足5日　新抱晦氣呻苦：錯在我自己唔習慣

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本港樓價高企，不少女士在婚後遷入夫家，與老爺奶奶同住，但卻因為生活和飲食習慣的不同，很容易鬧出不愉快的事情。一名新抱在網上大呻，指同住的老爺奶奶經常把一餐的飯餸不停翻煮，令一向吃好住好的她難以忍受，即使多番勸告亦無用，希望網民提供意見。

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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【婆媳相處】慳家老爺奶奶一餐餸連食5日 新抱屢勸不聽大感崩潰】

娛樂圈有不少女星與奶奶關係融洽，就好像朋友般相處，不過，亦有些女星和奶奶的關係不算好，今次為大家分享5大與奶奶的婆媳關係及相處點滴……

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早前有台灣網民於facebook表示母親希望婚後繼續與她一起同住，這樣可多時間見面。但兒子完全不同意媽媽的說法，又指現在沒有媳婦想與奶奶一起同住…

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擅長處理婆媳關係的男人，能很好的成為婆媳矛盾的粘合劑！下面，小編就帶你來看看哪個血型男最擅長處理婆媳關係！

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