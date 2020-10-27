楊怡羅仲謙改名指為家人健康　黎姿徐淑敏生女後改名望帶旺家人

楊怡和囡囡小珍珠今年4月出世，至今已經半歲。早前二人在Instagram宣布為家人更加好而改新名，分別改為「楊茜堯」和「羅子溢」。其實娛樂圈亦有些星媽在誕下孩子後改名，希望有個好意頭，甚至能夠誕下兒子。不過堪輿學家麥玲玲師傅指出，透過改名求子的做法並不可行，只能夠改名追求「完美」。

楊怡和羅仲謙日前趁着囡囡小珍珠半歲的日子，宣布夫妻二人同時更改名字，分別為「楊茜堯」和「羅子溢」。二人在Instagram上表示改名字是「為了家人更好」，但有網民卻質疑「子溢」這個名字是有求子的意思，為此羅仲謙表示「改名字只係為咗屋企人健康，同埋順順利利。」

堪輿學家麥玲玲師傅接受訪問時提到，楊怡和羅仲謙的本名都有小缺點，改名字能夠讓整體更加平安。「楊茜堯、羅子溢呢兩個名有助佢哋嘅事業同埋名利，亦可以讓整體平平安安，夫妻同時改名亦可以互助互旺。」

麥玲玲：父母改名望生仔唔可行

麥玲玲指不太多人在子女出生後改名，「如果話父母改名以求下一胎生仔，其實並唔可行，反而有時係父母本名唔完美、子女緣不好，先會改名強化子女緣，但改名只係輔助性質，無得『包生仔』。」

堪輿學家麥玲玲。（資料圖片 / 陳順禎攝）

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