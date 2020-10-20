王祖藍曬囡囡合照：表情像爸爸很公平！盤點圈中5對餅印星二代

娛樂圈有不少非常受歡迎的星二代，當中不少比起父母更加引人注目！早前王祖藍貼出和囡囡的合照，引來不少網友大呼可愛，有不少網友指出二人長得很像，彷如「餅印」一樣！其實娛樂圈有不少星二代和父母長得如「餅印」一樣，真的可以看得出基因的強大！

1.王祖藍 女兒王天韻（Gabrielle）

王祖藍早前貼出和18個月大女兒王天韻（Gabrielle）的合照，留言「身高像媽媽，表情像爸爸。很公平」，只見王祖藍和Gabrielle一起托腮側頭拍照，表情五官都非常相似！一眾網友都表示Gabrielle非常可愛，大讚和爸爸簡直「餅印」一樣。

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2.胡杏兒 細仔李奕霖（Ryan）

胡杏兒育有一對兒子，其中大仔李奕霆（Brendan）是近年最受歡迎星二代之一，弟弟李奕霖（Ryan）出世後亦有分一杯羹，兩兄弟都非常受關注。而細仔李奕霖（Ryan）和媽媽長得非常相似。

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3.鄭嘉穎 和 大仔鄭承悅（Rafael）

陳凱琳和鄭嘉穎結婚後誕下囝囝鄭承悅（Rafael），鄭嘉穎更上載自己同Rafa的側面照拼在一起的照片，只見二人樣貌非常相似，相信Rafael會越大越似爸爸！

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4. 張繼聰 兒子張瞻

張繼聰曾經在Instagram上載了他年幼時和杜德偉（Alex）的合照對比兒子張瞻和Alex的合照，網民發現他兒時和張瞻亦十分相似，其實即使是現在，張繼聰和兒子張瞻依然樣貌如餅印！

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5.陳小春 和 兒子陳胤捷（Jasper）

陳小春和囝囝Jasper自從拍攝《爸爸去哪兒》後大受歡迎，其中一集Jasper穿起古裝扮「縣太爺」，樣子和陳小春飾演的韋小寶一模一樣，連應采兒亦經常說看著Jasper就像「每日同小鮮肉版老公談戀愛」。

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