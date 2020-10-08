小一面試現場直擊｜英華小學面試　考球形數量及分類　讀英文句子

英華小學為傳統的直資男校，一直以來都是很多家長心儀的小學，今日是2021-22年小一入學首輪面試的第一日，全日分三場面試，首日的第一場面試由下午2時開始，每場面試時間為45分鐘。由於疫情關係，英華小學今年未有如往年般，安排學生表演環節，家長在陪同小朋友登記後便要離開學校，45分鐘後回校接小朋友。 攝影：許珞珩、李紫銘

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排頭位的陳爸爸表示面試時間是下午2時，早在中午12時已到達校門外，今天他特別請假與兒子在家中吃過中午飯前來面試。陳先生表示已報了13間直資及私立小學，今日是第二次進行面見，對上一次是聖若瑟小學，由於今年學校要求考生帶圖書前來面試，兒子揀選了自己最喜歡的英文故事書。陳先生表示比起拍片可以NG，直接面試可能會因為小朋友表現失準失分，但對小朋友仍有信心。

英華小學設三輪面試

今年是陳美娟校長接任英華的第二年，今年小一簡介會亦因疫情轉成網上形式，英華小學網頁亦有簡介會連結可以重溫，今年簡介會上，陳校長多次強調身教的重要性，認為家庭教育需配合學校。而原定九月進行的第一輪面試亦因疫情延期至今日進行。根據英華小學傳統面試形式，會分成三輪面見，暫未知今年會否因疫情而調整。

以往首輪面試，小朋友會獨自進入課室，而校方會安排家長到禮堂欣賞學生表演中國鼓、普通話朗誦，而陳校長及老師會上台分享。今年因疫情關係，家長送小朋友進入校園後，便需到校外等候，學校沒有安排學生表演，家長在45分鐘後再前來接走小朋友。

而我們在現場也訪問了十多位小朋友，總結出以下的面試內容：

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由於疫情關係，學校亦作出與往不同的安排，除了要求考生及家長必須在面試前一天遞交「外遊及健康狀況申報表」，如學校於指定時間內沒有收到，則考生及家長於面試當天均不可進入本校範圍。

在學校發出的面試須知中雖有提及家長及考生按面試通知書上的「組別」排隊點名，但根據考生表示，學校未有要求分組面試，以單對單面試為主，另要求考生自攜顏色筆及一本中文或英文圖書，並放於小袋子内，但面試時未有要求考生描述內容。

以跟往年一樣，每位家長可獲得學校派發由學生創作的圖書《大貓失蹤》、《爸爸，我是你的寶貝嗎？》及《原來如此》，而今年學校更特別向家長派發以口號「Stay Strong,Keep Clean」口號信封的口罩，但就沒有派發飛機閃卡給學生，而深受歡迎的英華號飛機玩具售價為$100，家長可自行決定是否購買。

按圖即睇面試前要準備事項：

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今年面試內容如下：