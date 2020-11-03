造句寫三文魚吞拿魚被老師圈錯　兒子：媽咪你教我做嗰啲功課錯晒

不時有家長會將小朋友的中文功課上傳到網上的群組受到熱議，內容圍繞老師圈錯處，當中的中文字體或字型問題引來家長質疑，亦因為很多小學的中文科多以普通話教學，不少詞語的叫法與粵語有別，令家長無所適從。近日有媽媽指兒子放學回家後直指她教錯功課被老師圈錯，令家長笑言自己不適合教兒子功課。 (圖片由受訪者提供)

「多啦A夢」應該寫「叮噹」

被兒子說教錯功課的何太，其子就讀本地一所資助小學，是今年4年級生，也是第一年中文科轉由普通話教授。上星期兒子放學回來，拿著中文功課向她說：「媽咪你教我做嗰啲功課錯晒！」

何太發現早前教兒子做的中文作句功課中，題目是：《試用「‧‧‧‧‧‧‧不是‧‧‧‧‧‧‧而是‧‧‧‧‧‧‧」的句式造句》。兒子在何太的指導下，第一題兒子答案是：「多啦A夢不是狸貓，而是機械貓。」老師批改後指「多啦A夢」應該寫「叮噹」，原因是中文科「不宜出現英文」，狸貓的「狸」字應寫成「貍」。而第二題，兒子答案是：「這不是三文魚，而是吞拿魚。」老師批改後指三文應寫成「鮭」，吞拿魚應寫成「金槍」。

圖片由受訪者提供

何太回覆記者時表示其子的學校已不算太嚴格，而且也很視乎個別老師而定，由於今年是第一年開始普教中，估計兒子未習慣老師要求。

她說：「有朋友的孩子1年級被老師捉得更犀利，是比較仔細那種。因為我們小時候沒有普教中，惟有教他下次要小心，要求他留心上堂，因為時代不同了，都只有跟隨，做家長盡做，我不想教他什麼都不聽老師講，再加上香港讀書也是要應付考試為主。」記者翻查根據教育局《香港小學學習字詞表》，「貍」是「狸」的異體字。

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張欣欣：應欣賞少吹毛求疵

中文科補習名師張欣欣對此表示從老師的角度而言，教授學生正確的寫法，的確無可厚非。他說：「找出錯誤的字要學生改正，更是用心良苦。老師要花更多時間氣力，去為學生逐字執正，確令人尊重，他/她們都是敬業的。」

他認為從小朋友的角度來說，要培養謹慎及專注的心態。「的確是要從小事做起，寫字便是最基礎的訓練。可是，小朋友的手部控制不及成人，有時執筆書寫時，一筆一劃的去或停，也未能太確切及清脆。如寫直線，心知要直及置中，但有時會稍偏左右或略歪斜了一點，小朋友不是不專注及大意，他/她們也是想盡心竭力去寫好的，只是有心無力而已。因此我們應欣賞小朋友已盡力付出，而盡量少吹毛求疵。」

張欣欣認為要取其中庸。「如寫生字功課，完全錯筆劃的字，當然要其改正；至於小毛病的，我會在全篇功課圈出最嚴重的一兩個，要其改正，如此學生便知該字最正宗的寫法，或許學生更會將之與沒有被老師圈的字比較印證，明白老師的苦心及寬容。相反，太執著一點一撇太長過短，動輒全版皆紅：久而久之，學生一見中文功課，便是夢魘；覺得寫極都錯，每筆都是驚心動魄，如此小朋友焉會喜歡中文？」而作為父親的他表示更想看到子女即使偶有錯字，但卻一生鍾情閱讀中文書、享受寫文創作、喜歡天馬行空構思故事。

對於收到小朋友被老師圈功課後，正向教育兒童發展專家Ken Sir認為小朋友對事情的看法很在於家長的反應，他說：「老師連向小朋友解釋為何要圈着都可能不夠時間，很多時都是直接派回功課給學生，所以父母才是最重要去表達這個圈代表的意思。」

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