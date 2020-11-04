海外升學｜送長子徐朗到英國發展足球　徐榮：佢3歲就想做足球員

隨着BNO擴權，很多香港家長也計劃送子女到海外升學，甚至計劃移民。外國地大物博，學生除了專注學業之外，也有更多資源朝不同的方向發展。好爸爸徐榮長子徐朗剛在9月到英國留學，打算專注於足球發展。徐榮透露，兒子3歲已想成為足球員，看到兒子日漸長大而依然興趣不減，決定默默儲錢送他到外國發展興趣。 攝影：黃寶瑩 攝錄：呂志豪、陳嘉杰 剪接：呂志豪

徐榮育有一對可愛仔女，徐朗和包包。他指，兒子徐朗由3歲開始接觸足球，當時已說想當足球員。「我觀察了他一段時間，到了5、6歲仍繼續踢。到10歲入了香港隊U10，繼續訓練和出國比賽。到了13歲，也是我一直計劃讓他出國的年齡，就讓他到英國了。」他說。他直言不捨得子女離開身邊到外國讀書，「如果不是他想踢波，我也不會送他到英國」。

徐榮一有這個計劃便已和兒子商量，徐朗亦表示期待出國，作為爸爸只好默默儲錢。他憶述，當時是透過香港的升學顧問公司找學校，表示是想「踢波」，顧問於是篩選了2間學校讓他們挑選。2間學校在學界比賽中也表現出色，最後選了一間遠離倫敦的院校，希望兒子專注卡足球訓練。

即使徐朗是升讀足球訓練較佳的學校，到英國留學的程序也是和普通寄宿學校相若，需要考取UKiset測試英語水平。不過徐朗在香港是入讀國際學校，自然問題不大。而他想進入學校的校隊，則需再通過體能測試和足球考核，最後也順利進入校隊。

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