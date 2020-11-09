奶類品︱低脂奶和植物奶均有弊處　營養師指小朋友最啱飲係呢款…

不少家長都有買牛奶給小朋友的習慣，但未必知道哪款奶營養價值最高。 市面有多款標榜健康的脫脂奶和植物奶，但營養師e李杏榆（Annie Lee）指出它們並非是給小朋友的最好選擇，更表示「有得揀梗係揀全脂奶」！

全脂奶反而比脫脂奶健康？

牛奶分為純牛奶和牛奶飲品，純牛奶的成分是100%鮮奶，而牛奶飲品成分通常由水、奶固體和其他添加營養素組成，所有標籤「高鈣」、「低脂」和「脫脂」等牛奶都是牛奶飲品。

**即看小朋友飲奶要注意事項**

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平日飲的高鈣低脂奶原來不是100%鮮牛奶？（unsplash）

很多人認為純牛奶脂肪含量高不健康，常常購買高鈣低脂奶，但營養師李杏榆卻不建議為小朋友揀選低脂和脫脂奶。

鮮奶（純牛奶）營養價值最高，反而唔建議小朋友飲低脂同脫脂奶，佢哋雖然少咗脂肪，但加咗好多穩定劑、凝固劑同添加劑。 營養師李杏榆

她又表示牛奶並非愈低糖就愈好，因為所有奶都有乳糖，而比起白糖和蔗糖，乳糖是種低升糖指數的成分，所以無需特別揀低糖奶，「其實無一隻奶係特別低糖，相反有啲奶就低脂，但小朋友就唔建議揀低脂。」

盤點超市常見純牛奶

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植物奶蛋白質不足

有些兒童一飲牛奶便會腹痛、肚瀉，李杏榆建議可試吃乳酪，因為乳酪經發酵後，乳糖成分較低，適合一些患乳糖不耐症的小朋友。

若症狀嚴重，有些家長會為小朋友轉飲植物奶，例如杏仁奶、豆奶和椰子奶等，但李杏榆提醒植物奶的蛋白質含量低，每100克杏仁奶只有1克蛋白質，故不宜完全取代牛奶，建議飲植物奶同時多吃海鮮、肉類和雞蛋等補充蛋白質；她認為小朋友較易接受杏仁奶、椰子奶和米奶，家長選購時最好揀低糖和無糖版，避免小朋友攝取過多糖分。

植物奶的蛋白質含量低，不適宜代替牛奶。（iStock）

保質期愈短營養愈高？

市面上分為常溫貯存牛奶和冷藏牛奶，前者保質期可達半年至一年，後者最多一星期，保質期愈短代表營養愈高嗎？

原來常溫貯存牛奶不是被加入防腐劑，而是經過超高溫UHT消毒，保質期較長；而冷藏牛奶的消毒溫度則較低，只能保存幾天，李杏榆指出它們消毒過程不同，但標榜的營養價值一樣，只是味道有些出入。

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆

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