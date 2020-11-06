唔想子女長大做「月光族」？5招教孩子從小節儉及儲蓄︱投委會

在現今電子貨幣流行，父母更要從小教導子女花錢的正確原則，懂得節儉及珍惜，並培養儲蓄習慣，避免先花未來錢，長大後變成月光族。

父母可以教導子女以下5個重點，令他們明白今天所吃、所穿及所用是來得不易，要懂珍惜，不可浪費。當然父母也要以身作則，給孩子做出好榜樣：

+ 8 + 8 + 8

1. 金錢得來不易

告訴孩子金錢不是從天上掉下來，爸爸媽媽需要透過努力工作賺取薪金以應付家庭開支，所以不應該隨便亂花辛苦賺來的金錢，要用其所。

2. 先學會儲錢

鼓勵孩子在收到零用錢或利是錢時，應按「財分三份」的原則，將錢分為儲蓄、消費及分享三個部分，而非立即將錢花掉。提醒孩子先將部分零用錢撥作「儲蓄」，讓他們嘗試靠自己努力儲蓄去購買自己想要的東西，循序漸進地養成儲蓄的習慣。扣除儲蓄後，與孩子一起計劃一些必需的開支，再讓他們按預算將餘下的金錢購物需要的東西。另外，也要撥出部分金錢作捐獻，幫助有需要的人。

3. 記帳免亂花錢

讓孩子了解家庭的開支，一起幫手為家庭開支記帳。藉此機會引導他們了解哪些開支是屬於「需要」或「想要」，想想有什麼不必要的開支可以慳，讓孩子明白應使得使，不要亂花錢，要量入為出。

4. 施比受更有福

告訴孩子世界上有很多人正面對戰亂、飢荒和貧窮的威脅，應盡能力幫助有需要的人。讓孩子明白幸福非必然，今天所吃、所穿及所用是來得不易，要懂得珍惜不可以隨便浪費。

5. 家長做好榜樣

家長處理金錢和對物質的態度，對孩子的影響甚深。記住從自己做起，應買得買，減少衝動消費，平時在孩子面前做得多，他們自然會耳濡目染。

投委會錢家有道《親子理財頻道》有多款配合孩子年齡的免費遊戲活動工作紙，父母可下載使用，並按孩子的情況自行調節及豐富內容，或配合其他活動，慢慢培養他們建立正確的金錢及價值觀。

作者簡介：

投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。

【編按：文章題目為編輯所擬。】

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