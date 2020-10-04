不想子女做「港孩」？先由建立正確價值觀開始｜投委會

「港孩」泛指嬌生慣養，自理能力低，抗逆力弱的香港兒童，原因可能是父母的過分溺愛。子女一開口想要什麼就立即應承、零用錢不夠用又立即奉上、新買的文具一開學就不見了，立即再買，總之無論是在物質上或照顧上，都事事安排周到，貼身照顧，有求必應。

每個父母總希望能給子女最好的。但古語有云：「給他魚不如教他釣魚」不想孩子變「港孩」，就應盡早幫他們建立一套正確的價值觀及生活態度。

理財是人人都要有的生活技能，父母們都想子女明白成功需苦幹，在長大後可以早日踏實地計劃自己的未來，作負責任的決定，那就記住教理財，愈早開始愈好。至於在什麼時候歲數開始教子女理財，其實並無特定歲數，不過俗語有云：「三歲定八十」，不少研究亦曾指出，愈早培養孩子正確的理財行為及態度，對他們日後的成長有正面的影響。

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一般來說，即使孩子小至3、4歲，只要他們開始對金錢有興趣，父母便可以教他們認識金錢，讓他們明白金錢可以滿足生活需要，但錢亦非萬能，再循序漸進培養他們建立良好的理財習慣。

例如，4至6歲的幼稚園孩子對金錢的理解仍然模糊，可能以為兩個兩元硬幣比一個五元硬幣更多錢，體積較細的東西會較體積較大的便宜，去超市見到喜歡的物品可隨手拿回家等。父母可先教導孩子明白物品的價值，例如帶他們去超級市場或街市購物，看看不同物品的價錢，掌握平貴的分別。至於年紀較大的孩子，可讓他們按預算購物，藉此學習使用不同的硬幣及紙幣，簡單計算金額及找續等。

投委會錢家有道《親子理財頻道》有多款配合孩子年齡的免費遊戲活動工作紙，父母可下載使用，並按孩子的情況自行調節及豐富內容，或配合其他活動，慢慢培養他們建立正確的金錢及價值觀。

親子理財頻道：www.ifec.org.hk/parent

作者簡介：

投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。

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【編按：文章題目為編輯所擬。】

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