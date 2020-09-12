【小一報名】必要知的3個理財要點　有助家長備戰小一｜投委會

受到新型肺炎疫情的影響，今年多間小學的報名時間及面試內容均與往年不同，例如改為網上提交履歷、短片或網上簡介會等，爸媽要留意有關的資訊，尤其是同時申請多間學校「大包圍」的爸媽，更要打醒十二分精神。

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爸媽們的「大包圍」策略就如買個保險，往往視乎最後有哪些學校取錄才決定最終選擇。然而，在「大包圍」報名的同時，爸媽都應認真思考日後的選校路向。因為不同種類的學校除了在學習模式方面有頗大分別，日後所牽涉的開支如學費也可能相距甚遠。

各位爸媽，在備戰這場面試大戰時，不要只顧訓練子女的應試技巧或埋頭苦幹拍短片，也要考慮家庭經濟因素。不妨留意以下3個要點，儘早計劃日後的升學路徑以及家庭財政，心裡有個底，以免日後在財政方面方寸大亂。

1. 選擇最適合你的學校

記住「沒有最好的學校，只有最適合你的學校」。不要人云亦云，要先認真思考自己及子女的需要，再了解不同學校的理念及教學模式是否適合子女，也要考慮學校的地點及交通等實際情況。例如學校與居所距離遠的話，校車費動輒過千元，周車勞動也令孩子很辛苦。如果要搬家更要花費不少金錢，所謂「上屋搬下屋，唔見一籮穀」。

2. 教育開支不可無上限

不同種類的學校不單在學習模式方面有頗大分別，學費或其他相關雜費如書簿費等亦可能相差甚遠，對家庭的財政造成壓力。爸媽應按家庭的財務狀況為子女的教育開支訂下明確上限，將家庭所有資源集中在子女身上也是不設實際的，最終只會苦了自己，並為子女加添無形壓力，也有可能影響他們日後的升學。

3. 考慮長遠家庭預算

要留意隨著子女的成長，相關的教育費用如興趣班或其他活動開支也有可能改變，家庭的其他開支如屋租亦然所以預算不要做到「猛猛緊」。除了考慮開支，也應估算家庭的長遠負擔能力，例如家庭未來收入的穩定性，平衡整體預算，分輕重排列各項開支，在有需要時調整或刪減非必要的項目。

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