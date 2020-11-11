記憶力要靠手寫！手眼協調、多重感官刺激大腦記性更好

電腦非萬能！現時電子教學成為趨勢，兒童未識握筆，已經懂得在平板電腦上左掃右掃。不過有研究發現，小朋友以手寫學習，會比使用電腦更能加深記憾，學習能力會更強！

(photo-ac)

雖然電腦能幫助學習變得更有趣，把抽象的概念變得更立體，不過仍未能取代手寫學習的功效。挪威科學技術大學（Norwegian University of Science and Technology）的研究指出，小朋友用手寫學習時，大腦區域會更加活躍，令學習的效率和記憶會更佳。

挪威科學技術大學神經科學家兼教授Audrey van der Meer早在2017年已進行過類似的實驗，今次再加入24名年輕人和兒童。而進行研究的期間，測試者會戴上卵石形的頭罩，256個金屬感應器會追蹤和記錄腦電波活動，而過程中，他們會被要求進行手寫、打字和繪畫，合共45分鐘。

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研究人分析數據之後發現，不論年青人還是小朋友，大腦最活躍的時段都是手寫時間。原來小朋友在手寫時，不只活動手指，還會用眼睛見到寫下的文寫、聽到書寫時發生的聲音，過程中刺激多重感官，讓大腦不同的部分之間建立聯繫，從而加強學習效率和加深記憶力。

從2010年起，兒童及青少年每天上網的時間已接近4小時，甚至有部分學校已刪除手寫訓練，全面轉用電子教學。但Audrey認為，手寫訓練應該要保留，更認為國家應制定法律，讓兒童要有一定時數的手寫學習，令他們的大腦有更多時間處於學習的活躍狀態，不只活在屏幕前面。

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